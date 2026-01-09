Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Mientras X se transforma en la plataforma de las flexibilizaciones y los discursos sin filtros, los organismos de control de seguridad infantil y los reguladores internacionales estuvieron alertando por las capacidades de Grok que ya cruzaron una línea peligrosa: la generación y edición de imágenes sexuales de niños. Esto llevó a la red social a desactivar su función más utilizada en el último tiempo, pero solo a los usuarios que no abonen esta suscripción.