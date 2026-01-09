Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Mientras X se transforma en la plataforma de las flexibilizaciones y los discursos sin filtros, los organismos de control de seguridad infantil y los reguladores internacionales estuvieron alertando por las capacidades de Grok que ya cruzaron una línea peligrosa: la generación y edición de imágenes sexuales de niños. Esto llevó a la red social a desactivar su función más utilizada en el último tiempo, pero solo a los usuarios que no abonen esta suscripción.
X desactivó este viernes la función de Grok, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma de Elon Musk, de creación de imágenes para los usuarios que no pagan, tras las múltiples denuncias de generación de contenido falso y explícito de mujeres y menores. La medida fue repudiada por algunos altos funcionarios, como los del gobierno británico.
Restricciones en el uso de la IA
Cuando los usuarios de X intentaron interactuar con Grok este viernes, el asistente respondió: "La generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones". Esta desactivación limitada provocó indignación en el gobierno de Reino Unido, uno de los principales críticos de Elon Musk.
Downing Street condenó la decisión de X de restringir su herramienta considerándola insultante y afirmando que "simplemente convirtió la capacidad de generar imágenes explícitas e ilegales en un servicio premium". El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que esto representaba "un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual".
La respuesta de los organismos internacionales
La Comisión Europea también se hizo eco de la medida, que aunque se registra, no resulta suficiente. "Con suscripción de pago o sin ella, no cambia nuestro problema fundamental: no queremos ver esas imágenes, así de simple", declaró Thomas Régnier, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Digitales.
"Lo que pedimos a las plataformas es que se aseguren de que su diseño, sus sistemas, no permitan la generación de ese contenido ilegal", añadió. Bruselas anunció el jueves la imposición de una medida cautelar a X tras el escándalo relacionado con imágenes sexualmente explícitas de menores generadas por Grok.
Presión regulatoria sobre Elon Musk
Mientras que el gobierno británico, por su parte, instó el martes a X a encontrar una solución "urgente" para evitar la proliferación de imágenes falsas "escandalosas" de mujeres desnudas y menores generadas por Grok. La tensión entre la red social y los reguladores internacionales continúa escalando este 2026 debido a los límites éticos de la inteligencia artificial.