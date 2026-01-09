Secciones
SociedadTecnología

Escándalo con la IA de Elon Musk: X restringió Grok tras denuncias por generar imágenes sexuales de menores

Tras severas denuncias, X limitó el acceso de esta función de Grok a usuarios pagos, lo que indignó a gobiernos del mundo.

La desactivación para usuarios no pagos de Grok generó indignación en el mundo. La desactivación para usuarios no pagos de Grok generó indignación en el mundo. Foto: The Guardian
Hace 1 Hs

Mientras X se transforma en la plataforma de las flexibilizaciones y los discursos sin filtros, los organismos de control de seguridad infantil y los reguladores internacionales estuvieron alertando por las capacidades de Grok que ya cruzaron una línea peligrosa: la generación y edición de imágenes sexuales de niños. Esto llevó a la red social a desactivar su función más utilizada en el último tiempo, pero solo a los usuarios que no abonen esta suscripción.

De cero a una fortuna descomunal: quiénes son los nuevos multimillonarios que creó la Inteligencia Artificial

De cero a una fortuna descomunal: quiénes son los nuevos multimillonarios que creó la Inteligencia Artificial

X desactivó este viernes la función de Grok, el asistente de inteligencia artificial de la plataforma de Elon Musk, de creación de imágenes para los usuarios que no pagan, tras las múltiples denuncias de generación de contenido falso y explícito de mujeres y menores. La medida fue repudiada por algunos altos funcionarios, como los del gobierno británico.

Restricciones en el uso de la IA

Cuando los usuarios de X intentaron interactuar con Grok este viernes, el asistente respondió: "La generación y edición de imágenes están actualmente reservadas a los suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones". Esta desactivación limitada provocó indignación en el gobierno de Reino Unido, uno de los principales críticos de Elon Musk.

Downing Street condenó la decisión de X de restringir su herramienta considerándola insultante y afirmando que "simplemente convirtió la capacidad de generar imágenes explícitas e ilegales en un servicio premium". El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que esto representaba "un insulto a las víctimas de misoginia y violencia sexual".

La respuesta de los organismos internacionales

La Comisión Europea también se hizo eco de la medida, que aunque se registra, no resulta suficiente. "Con suscripción de pago o sin ella, no cambia nuestro problema fundamental: no queremos ver esas imágenes, así de simple", declaró Thomas Régnier, portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Digitales.

"Lo que pedimos a las plataformas es que se aseguren de que su diseño, sus sistemas, no permitan la generación de ese contenido ilegal", añadió. Bruselas anunció el jueves la imposición de una medida cautelar a X tras el escándalo relacionado con imágenes sexualmente explícitas de menores generadas por Grok.

Presión regulatoria sobre Elon Musk

Mientras que el gobierno británico, por su parte, instó el martes a X a encontrar una solución "urgente" para evitar la proliferación de imágenes falsas "escandalosas" de mujeres desnudas y menores generadas por Grok. La tensión entre la red social y los reguladores internacionales continúa escalando este 2026 debido a los límites éticos de la inteligencia artificial.

Temas Elon Musk
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera
2

Guillermo Acosta rescindió contrato con Atlético Tucumán y es jugador libre: dónde sigue su carrera

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo
3

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
4

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
5

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
6

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Más Noticias
Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

BTS en Argentina: las ARMYs ya empezaron la locura y advierten por posibles estafas

La invasión silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

La "invasión" silenciosa: las marcas de autos chinos ya cuadruplicaron sus ventas en el mercado argentino

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Jesús María 2026: tras la cancelación de la primera noche, así queda la grilla para hoy

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Alerta naranja y amarilla: siguen las tormentas y el calor extremo en varias provincias

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Comentarios