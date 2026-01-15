Enero violento en Tucumán: cuáles son las medidas que se están tomando contra la inseguridad

Respecto de los homicidios que generaron conmoción en la provincia, Yñigo confirmó que el crimen ocurrido en Alderetes ya se encuentra prácticamente esclarecido desde el punto de vista policial, con personas detenidas, y ahora está en manos de la Justicia. Además, indicó que se investigan otros dos homicidios, uno en la Capital y otro en el sur provincial, bajo la órbita de los centros judiciales de Capital y Concepción, respectivamente.