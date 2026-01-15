Enero violento en Tucumán: cuáles son las medidas que se están tomando contra la inseguridad
Ante el aumento de hechos de violencia registrados durante los primeros días de enero en Tucumán, el subjefe de la Policía, Roque Yñigo, aseguró este jueves en LA GACETA que la fuerza provincial intensificó los operativos de prevención y trabaja de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal para esclarecer los casos más resonantes.
Yñigo mantuvo una reunión con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, con el objetivo de analizar la situación actual de la provincia y el despliegue policial en los distintos puntos del territorio.
“Pusimos en conocimiento la operatividad que se está llevando adelante y el estado de las investigaciones de hechos de trascendencia pública ocurridos en los últimos tiempos”, explicó el subjefe policial.
En relación con la percepción de un incremento de la violencia en la vía pública, señaló que la Policía viene trabajando de manera intensiva en tareas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana. En ese marco, destacó que se logró detener a personas que cometían delitos de manera reiterada en zonas específicas, algunas de las cuales ya cuentan con prisión preventiva dictada por la Justicia.
“Seguimos avanzando en el mismo sentido, orientados por el trabajo de nuestra Oficina de Análisis Criminal, que depende del Departamento de Inteligencia Criminal”, precisó.
Respecto de los homicidios que generaron conmoción en la provincia, Yñigo confirmó que el crimen ocurrido en Alderetes ya se encuentra prácticamente esclarecido desde el punto de vista policial, con personas detenidas, y ahora está en manos de la Justicia. Además, indicó que se investigan otros dos homicidios, uno en la Capital y otro en el sur provincial, bajo la órbita de los centros judiciales de Capital y Concepción, respectivamente.
En ese sentido, negó de manera contundente cualquier vínculo entre los distintos hechos, descartando versiones que hablaban de mensajes mafiosos o conexiones entre los casos. “No hay ningún punto de contacto entre ambos hechos. Son investigaciones independientes”, afirmó.
Sobre el crimen de Antonella Álvarez, Yñigo señaló que la División Homicidios trabaja de manera ininterrumpida desde el momento en que ocurrió el hecho. “Tenemos pistas claras y sospechosos identificados. Todo está dirigido por el Ministerio Público Fiscal y nosotros, como auxiliares de la Justicia, ponemos a disposición toda la evidencia recolectada”, remarcó.
El subjefe también valoró el aporte de la familia de la víctima, que colabora activamente con la investigación, aunque reconoció que aún no se logró recuperar el teléfono celular de la joven, una pieza clave para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Finalmente, se refirió a los operativos preventivos desplegados en distintos puntos de la provincia, como el realizado en la zona del Camino del Perú y avenida Perón, ante la posibilidad de reuniones de motociclistas para realizar maniobras peligrosas. “El objetivo es prevenir conductas temerarias que ponen en riesgo tanto a quienes las realizan como a terceros”, explicó.
“Estamos preocupados por la violencia que se está manifestando, pero también ocupados, reforzando la prevención y el trabajo investigativo para garantizar el orden y la paz social en Tucumán”, concluyó.