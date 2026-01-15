Cuáles son las marcas cosméticas prohibidas por Anmat: pueden ser perjudicial para la piel

Esta semana el Boletín Oficial compartió una de las disposiciones impulsadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La Disposición 16/2026, firmada en la Ciudad de Buenos Aires, trató la prohibición de venta y uso de una marca de cosméticos por no cumplir con las normativas preestablecidas.
El área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal recibió una serie de correos electrónicos con denuncias sobre productos pertenecientes a una serie de marcas. Al momento de las quejas de los usuarios, la Anmat determinó que estos no contaban con la admisión sanitaria exigida por este organismo.
Mediante el portal de ventas Mercado Libre se pudo constatar que la promoción de los productos era efectiva. No podían identificarse, en cambio, los datos en la base de los cosméticos inscriptos ante la Anmat. En consecuencia, se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para gestionar las bajas de las citadas publicaciones de venta electrónica.
Cuáles son las marcas de cosméticos prohibidas por Anmat
“A fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos ilegítimos, no inscriptos ante la Anmat (...) y para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, se sugiere prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de ventas en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos rotulados”, comunicó Anmat.
Los productos de la marca QUIFAM que fueron objeto de las denuncias no contaban en su rotulado con datos referidos a su inscripción sanitaria ni legajo elaborador. Entre ellos se encuentran:
- Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca QUIFAM
- Crema Base neutra hidrosoluble, marca QUIFAM
- Gel Neutro multifunción, marca ECOTIDY
- Gel Neutro multifunción, marca VEPO
- Crema Base, sin acción terapéutica, marca VEPO
- Gel Neutro, marca ACTIVA LAB
- Gel Neutro, marca NAMECO
- Crema Base Neutra, marca NAMECO
La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, ya que al no estar inscriptos se trata de productos ilegítimos.
Esta falta de inscripción implica que no se conoce el establecimiento a cargo de su elaboración, por lo que resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia.