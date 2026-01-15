Secciones
La tajante respuesta del refuerzo de Ferro que fue criticado en redes sociales por su estado físico

Enzo Hoyos habló sin filtros luego de que se viralizará una foto suya, que luego fue editada con IA.

ENTRENO. Enzo Hoyos realiza sus primeras prácticas con el Verdolaga. ENTRENO. Enzo Hoyos realiza sus primeras prácticas con el "Verdolaga".
Hace 3 Hs

Una foto sacada de contexto, ediciones malintencionadas y una catarata de memes pusieron a Enzo Hoyos en el centro de una polémica inesperada. El reciente refuerzo de Ferro fue blanco de críticas en redes sociales por su supuesto estado físico tras el inicio de la pretemporada y decidió responder con firmeza y sin vueltas.

El volante ofensivo de 25 años, una de las incorporaciones del "Verdolaga" en este mercado de pases, quedó expuesto luego de que circulara una imagen alterada en X que lo mostraba con sobrepeso. El posteo se viralizó rápidamente, se replicó con ediciones aún más exageradas y terminó generando confusión, incluso mezclando su nombre con el de otro futbolista. La situación escaló al punto de ser comentada por streamers e influencers, lo que amplificó el revuelo.

Ante el ruido mediático, Hoyos eligió dar la cara. En diálogo con un medio partidario, fue claro y tajante: “Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”. Además, relativizó las críticas y puso el foco en lo deportivo: “Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la imagen parecen 30”.

La tajante respuesta del refuerzo de Ferro que fue criticado en redes sociales por su estado físico

Lejos de mostrarse afectado, el mediocampista aseguró que ya trabaja con normalidad junto al plantel que dirige Sergio Rondina y que toma lo ocurrido con humor. “Estoy entrenando muy bien y con muchas ganas de aportar. De a poco los hinchas me van a ir conociendo”, remarcó.

Ferro, el arranque del torneo y la respuesta en la cancha

Mientras tanto, Ferro continúa con su preparación para el inicio de la Primera Nacional. El equipo integrará el Grupo A y debutará ante San Telmo en la Isla Maciel. La pelota todavía no empezó a rodar, pero Hoyos ya dejó en claro cómo piensa responder a las críticas: lejos de las redes, sin memes y con fútbol.

