La tajante respuesta del refuerzo de Ferro que fue criticado en redes sociales por su estado físico

El volante ofensivo de 25 años, una de las incorporaciones del "Verdolaga" en este mercado de pases, quedó expuesto luego de que circulara una imagen alterada en X que lo mostraba con sobrepeso. El posteo se viralizó rápidamente, se replicó con ediciones aún más exageradas y terminó generando confusión, incluso mezclando su nombre con el de otro futbolista. La situación escaló al punto de ser comentada por streamers e influencers, lo que amplificó el revuelo.