Final caliente en Stamford Bridge: Enzo Fernández perdió el control y agarró del cuello a un rival

El mediocampista argentino discutió cara a cara con Martín Zubimendi, autor de uno de los goles del Arsenal. La reacción del español -una risa desafiante- encendió aún más la bronca de Enzo, que avanzó con vehemencia y provocó un tumulto entre varios futbolistas. La situación no pasó a mayores gracias a la mediación inmediata del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, que se metió en la escena para separar a los involucrados.