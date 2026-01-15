Secciones
Final caliente en Stamford Bridge: Enzo Fernández perdió el control y agarró del cuello a un rival

Chelsea cayó contra Arsenal y el argentino protagonizó un fuerte cruce tras el pitazo final.

Hace 20 Min

La ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa entre Chelsea y Arsenal dejó mucho más que un vibrante 3-2 en Stamford Bridge. Tras el pitazo final, la tensión se trasladó al césped con un fuerte cruce protagonizado por Enzo Fernández, quien perdió el control y terminó tomando del cuello a un rival, obligando a la rápida intervención de compañeros y cuerpos técnicos.

El mediocampista argentino discutió cara a cara con Martín Zubimendi, autor de uno de los goles del Arsenal. La reacción del español -una risa desafiante- encendió aún más la bronca de Enzo, que avanzó con vehemencia y provocó un tumulto entre varios futbolistas. La situación no pasó a mayores gracias a la mediación inmediata del entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, que se metió en la escena para separar a los involucrados.

En lo futbolístico, el Arsenal golpeó primero con un gol tempranero de Ben White y amplió la ventaja en el inicio del segundo tiempo tras un error del arquero Robert Sánchez, que aprovechó Viktor Gyökeres. Chelsea reaccionó gracias a un doblete de Alejandro Garnacho, figura del local, que mantuvo viva la serie de cara a la revancha. Sin embargo, en el medio apareció nuevamente Zubimendi para el 3-1 parcial que complicó el panorama azul.

Rosenior, que vivió su primer partido como local tras asumir en reemplazo de Enzo Maresca, valoró la actitud de sus dirigidos pese a la derrota: “Nunca me gusta perder, pero vi energía, intensidad y carácter. Enzo Fernández estuvo excepcional, eso es lo que quiero de mi equipo: que nunca se rinda”, expresó en conferencia de prensa.

Una serie abierta y un final caliente

Del lado del Arsenal, Mikel Arteta destacó la importancia del triunfo como visitante y dejó en claro que la eliminatoria sigue abierta. La revancha se disputará el 3 de febrero en el Emirates Stadium, donde el Chelsea buscará apoyarse en el impulso anímico de Garnacho y en la intensidad mostrada en la ida, mientras que el Arsenal intentará cerrar la serie y volver a una final después de varios años.

