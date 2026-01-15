Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Los oficiales hicieron la revisión y se dieron con que la mujer no estaba inscripta como abogada, lo que reforzó las sospechas del principio. Frente a la posibilidad de comisión de un delito, las autoridades policiales dieron inmediato aviso a la Justicia para que se determine cómo proceder. También se dio intervención a la Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones, que luego quedó a cargo de la causa.