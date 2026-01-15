Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Este miércoles una falsa abogada fue aprehendida en Lastenia luego de que intentara cometer una usurpación de título. Personal de la Comisaría del lugar reconoció que la mujer de 61 años pretendía hacerse pasar por una abogada para entrevistar a un detenido. El procedimiento quedó caratulado como usurpación de títulos y honores, una figura penal que sanciona a quienes se hacen pasar por profesionales sin tener la habilitación correspondiente.
El episodio ocurrió luego del mediodía del miércoles, cuando la mujer –cuya identidad se mantiene reservada– se presentó en la dependencia policial para entrevistar a un hombre privado de su libertad. En ese momento manifestó que tenía por objetivo asesorar al hombre en asuntos legales relacionados con su situación. Pero, para ingresar, debía acreditar su matrícula.
Falsa abogada detenida en Lastenia
El jefe y el segundo jefe de la comisaría notaron una actitud nerviosa por parte de la mujer durante la charla inicial. Esto llamó su atención, por lo que procedieron a verificar su identidad para constatar que se encontrara habilitada para ejercer la profesión que decía practicar. Para hacerlo, debieron consultar el padrón del Colegio de Abogados.
Los oficiales hicieron la revisión y se dieron con que la mujer no estaba inscripta como abogada, lo que reforzó las sospechas del principio. Frente a la posibilidad de comisión de un delito, las autoridades policiales dieron inmediato aviso a la Justicia para que se determine cómo proceder. También se dio intervención a la Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones, que luego quedó a cargo de la causa.
La fiscalía ordenó la solicitud de las planillas de antecedentes de la acusada. En la misma dependencia, la mujer quedó aprehendida mientras se continuaba la investigación. El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar cuáles son los próximos pasos procesales en función de la información y el encuadre legal de la conducta investigada.