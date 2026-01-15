Secciones
SociedadActualidad

Falsa abogada: intentó entrevistar a un detenido y quedó aprehendida

Tras notar una actitud sospechosa, las autoridades confirmaron que la mujer no poseía matrícula habilitante.

La mujer no llegó a entrevistarse con el detenido al que supuestamente iba a asesorar. La mujer no llegó a entrevistarse con el detenido al que supuestamente iba a asesorar. Foto: Comunicación de la Provincia de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Este miércoles una falsa abogada fue aprehendida en Lastenia luego de que intentara cometer una usurpación de título. Personal de la Comisaría del lugar reconoció que la mujer de 61 años pretendía hacerse pasar por una abogada para entrevistar a un detenido. El procedimiento quedó caratulado como usurpación de títulos y honores, una figura penal que sanciona a quienes se hacen pasar por profesionales sin tener la habilitación correspondiente.

Se incendió una chatarrería en Lastenia: trabajaron dotaciones de bomberos y la policía

Se incendió una chatarrería en Lastenia: trabajaron dotaciones de bomberos y la policía

El episodio ocurrió luego del mediodía del miércoles, cuando la mujer –cuya identidad se mantiene reservada– se presentó en la dependencia policial para entrevistar a un hombre privado de su libertad. En ese momento manifestó que tenía por objetivo asesorar al hombre en asuntos legales relacionados con su situación. Pero, para ingresar, debía acreditar su matrícula.

Falsa abogada detenida en Lastenia

El jefe y el segundo jefe de la comisaría notaron una actitud nerviosa por parte de la mujer durante la charla inicial. Esto llamó su atención, por lo que procedieron a verificar su identidad para constatar que se encontrara habilitada para ejercer la profesión que decía practicar. Para hacerlo, debieron consultar el padrón del Colegio de Abogados.

Los oficiales hicieron la revisión y se dieron con que la mujer no estaba inscripta como abogada, lo que reforzó las sospechas del principio. Frente a la posibilidad de comisión de un delito, las autoridades policiales dieron inmediato aviso a la Justicia para que se determine cómo proceder. También se dio intervención a la Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones, que luego quedó a cargo de la causa.

La fiscalía ordenó la solicitud de las planillas de antecedentes de la acusada. En la misma dependencia, la mujer quedó aprehendida mientras se continuaba la investigación. El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar cuáles son los próximos pasos procesales en función de la información y el encuadre legal de la conducta investigada.

Temas Lastenia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
2

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
3

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
4

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?
6

El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?

Más Noticias
Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

Qué santos se celebran hoy, 15 de enero: el santoral completo del día

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Comentarios