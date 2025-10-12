Se incendió una chatarrería en Lastenia: trabajaron dotaciones de bomberos y la policía

Un incendio alertó este domingo cerca del mediodía a la zona de Mendoza Sur y ex Ruta 9, en Lastenia. El fuego se registró en una chatarrería y la situación obligó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias 911 y distintas unidades de bomberos para trataron de extinguir las llamas por estas horas.
La alerta ingresó a las 11.56, cuando una vecina se comunicó con el servicio de emergencias para reportar el inicio del fuego. El aviso llegó a distintas reparticiones, como la red de emergencia de Banda del Río Salí y Defensa Civil.
De acuerdo con el reporte policial inicial, la mujer relató en un primer momento que las llamas habrían comenzado a raíz de la quema de pastizales en la zona, que luego se habrían propagado hasta alcanzar los residuos y chatarras que estaban ubicadas en el predio de la chatarrería.
Se desplazaron dotaciones de bomberos al lugar. Dada la magnitud del siniestro, también se solicitó el apoyo de personal de otras jurisdicciones para reforzar las tareas de contención. La columna de humo llamó la atención por su magnitud y porque se podía apreciar desde distintos sectores del Gran San Miguel.