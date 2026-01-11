Secciones
Horóscopo chino: los signos que tendrán un difícil y desafiante 2026, según Ludovica Squirru

Según la reconocida astróloga, tres signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 cargado de desafíos y deberán extremar cuidados.

El horóscopo chino vuelve a captar la atención de quienes buscan anticipar qué traerá el nuevo ciclo que comienza. De acuerdo con esta astrología milenaria, el 2026 no se presentará de la misma manera para todos los signos y, mientras algunos podrán avanzar con mayor fluidez, otros deberán atravesar un año marcado por desafíos y pruebas constantes.

En ese contexto, la astróloga Ludovica Squirru advirtió que tres signos del horóscopo chino enfrentarán un período especialmente complejo. Sus predicciones apuntan a obstáculos en distintos planos de la vida, que exigirán cautela, adaptación y decisiones estratégicas a lo largo de todo el año.

Horóscopo chino: los signos que tendrán un complicado 2026, según Ludovica Squirru

En el extremo opuesto del panorama zodiacal aparecen los signos que tendrán dificultades para seguir el ritmo del Caballo. Según explicó Ludovica, para algunos este período estará atravesado por fricciones, posibles accidentes, conflictos emocionales o incluso pérdidas.

Entre los más desafiados señaló a la Rata, el Gallo y el Chancho, aunque aclaró que cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”. En ese sentido, detalló que el Chancho podría enfrentar altibajos emocionales o desgaste físico si no se permite descansar; el Gallo, en su afán de orden y reconocimiento, tendrá que aprender a flexibilizar posturas; y la Rata verá cómo su necesidad de control choca con la imprevisibilidad del año.

“El Caballo no tolera la hipocresía ni las medias tintas. Todo lo que no esté claro saldrá a la luz”, sintetizó la astróloga y autora de la Agenda 2026 (Ediciones B), y advirtió que los signos más mentales o conservadores deberán adaptarse a una energía inesperada.

