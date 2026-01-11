Horóscopo chino: los signos que tendrán un difícil y desafiante 2026, según Ludovica Squirru

Entre los más desafiados señaló a la Rata, el Gallo y el Chancho, aunque aclaró que cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”. En ese sentido, detalló que el Chancho podría enfrentar altibajos emocionales o desgaste físico si no se permite descansar; el Gallo, en su afán de orden y reconocimiento, tendrá que aprender a flexibilizar posturas; y la Rata verá cómo su necesidad de control choca con la imprevisibilidad del año.