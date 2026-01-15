Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores II: cortes de luz
Hace 1 Hs

Es inadmisible que la empresa distribuidora del servicio eléctrico de Tucumán nos haga lo que quiera. Es de público conocimiento, aparte de ser el servicio más caro del interior del país, que nos aplican tarifas con un sinfín de ítems, lejos del consumo que realmente corresponde al usuario. El martes, con la sorpresiva lluvia que tuvimos, recién pasadas las 2 de la madrugada regresó el servicio. Es una vergüenza y no vemos ningún tipo de solución a esta problemática. Merecemos una urgente respuesta de parte de las autoridades, basta ya de tantos atropellos; exigimos nuestros derechos constitucionales y bien democráticos.

Daniel Francisco Leccese

leccesedaniel883@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lo que queda de la clase media tradicional argentina
1

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán
2

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo
3

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo

Claves de la jornada en la economía argentina
4

Claves de la jornada en la economía argentina

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación
5

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”
6

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Más Noticias
Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Comentarios