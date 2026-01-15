Cartas de lectores II: cortes de luz

Es inadmisible que la empresa distribuidora del servicio eléctrico de Tucumán nos haga lo que quiera. Es de público conocimiento, aparte de ser el servicio más caro del interior del país, que nos aplican tarifas con un sinfín de ítems, lejos del consumo que realmente corresponde al usuario. El martes, con la sorpresiva lluvia que tuvimos, recién pasadas las 2 de la madrugada regresó el servicio. Es una vergüenza y no vemos ningún tipo de solución a esta problemática. Merecemos una urgente respuesta de parte de las autoridades, basta ya de tantos atropellos; exigimos nuestros derechos constitucionales y bien democráticos.