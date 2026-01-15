Secciones
Cartas de lectores I: la lógica y el derecho a pensar sin trampas
¿La inteligencia artificial es lógica? Pensar sin hacer trampa no es el precepto al usar la IA. Hoy lo racional está depositado en una aplicación virtual. No hay honestidad intelectual, ya que no se sabrá si es pensamiento humano o solo razonamiento virtual. La utilización que se le está dando a la IA, y recién en sus comienzos, es enorme. Hay malos augurios para futuros trabajadores en distintas especialidades que deban desarrollar para lo que fueron preparados en su vida académica. La única lógica que usará la humanidad será: ¿para qué pensar si hay quien lo hace por nosotros con solo pedirlo? El problema es que nos ponemos en manos de lo virtual, no de lo real. El debate entre humanos dejará de existir. La IA nos va ayudar en todo e inclusive veo como proyección de la misma la realización de viajes interestelares, que en su momento quizás se van a necesitar para salvar la raza humana en caso de peligro de extinción de nuestro planeta o solamente para explorar nuevos mundos. Pero si todo sistema tiene límites, ¿la IA tiene límites? Al funcionar el pensamiento humano solo en unos pocos (los que manejan la aplicación virtual IA), o al no usar para nada la inteligencia humana reemplazada por una virtualidad (léase maquina), ¿dejara de existir la “lógica humana”? No perdamos esta señal de esperanza que nos da la lógica humana, como dice la nota editorial publicada ayer por LA GACETA. No nos conformemos con respuestas cómodas, no solo para mantener la posibilidad real de la democracia, sino para todo orden de la vida. Para seguir siendo humanidad y no solo virtualidad.

Juan Domingo Vega

vega_bufett@hotmail.com

