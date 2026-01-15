Recuerdos fotográficos: cuando los carreros se llevaban la basura de Yerba Buena a cambio de 1 peso

Durante marzo de 1999 la recolección de residuos se paralizó en Yerba Buena a causa de una huelga. El atraso salarial había cumplido dos meses y los empleados dijeron basta. La consecuencia se trasladó a las calles, que rápidamente quedaron abarrotadas de basura. Pasaron 10 días y los que aparecieron fueron los carreros, dispuestos a llevarse las bolsas cobrando la tarifa de 1 peso (que en aquel momento equivalía a un dólar). Claro, muchos acudieron a ellos para encontrar una solución, sin pensar que toda esa basura fue a parar a los canales, que quedaron taponados. O sea que el problema terminó siendo doble.