Wikipedia, la enciclopedia más democrática, pero no infalible

Pero ese mismo carácter abierto y colaborativo exige una lectura crítica. Wikipedia no es -ni pretende ser- una autoridad infalible. Su principio de neutralidad, basado en el consenso comunitario y en la verificación de fuentes, funciona como un ideal regulador más que como una garantía absoluta. Los errores existen, los sesgos también, y los artículos pueden verse afectados por disputas ideológicas, omisiones o simples descuidos. Por eso, a 25 años de su creación, resulta imprescindible insistir en algo que a veces se da por sentado: Wikipedia es un punto de partida, no un punto de llegada.