Investigan a organizadores de carreras ilegales en Aguilares

Con el objetivo de desarticular grupos que realizan picadas ilegales en rutas y zonas urbanas, los efectivos, siguiendo las órdenes del jefe de la comisaría de Aguilares, Miguel Arias, hicieron un rastrillaje cibernético, tareas de averiguación reservada, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y relevamientos vecinales. Así lograron identificar a los presuntos organizadores y solicitaron órdenes de allanamientos en los domicilios de los sospechosos y en talleres donde se preparaban los rodados destinados a estas competencias ilícitas.