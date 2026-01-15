Investigan a organizadores de carreras ilegales en Aguilares

La Policía sigue tras los pasos de personas que se dedican a organizar y a promover carreras clandestinas en Tucumán. El pasado martes se concretó una serie de allanamientos en diferentes domicilios de Aguilares y se emitieron órdenes de secuestros para decenas de motocicletas que habrían participado de picadas en la ciudad.
La investigación en el sur de la provincia se inició luego de que el personal policial se enterara de la difusión de un video en el que se observaba a numerosos motociclistas realizando maniobras peligrosas en la vía pública que ponían en riesgo su integridad física y la de terceros.
Con el objetivo de desarticular grupos que realizan picadas ilegales en rutas y zonas urbanas, los efectivos, siguiendo las órdenes del jefe de la comisaría de Aguilares, Miguel Arias, hicieron un rastrillaje cibernético, tareas de averiguación reservada, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y relevamientos vecinales. Así lograron identificar a los presuntos organizadores y solicitaron órdenes de allanamientos en los domicilios de los sospechosos y en talleres donde se preparaban los rodados destinados a estas competencias ilícitas.
Allanamientos
Una vez que el Centro Judicial de Concepción aprobó las medidas judiciales, equipos de Infantería de la Unidad Regional Sur, de la Patrulla Motorizada de Aguilares y de las comisarías de Aguilares, Concepción, Santa Ana y Los Sarmientos cumplieron con los procedimientos durante la jornada del martes 13 de enero.
Como resultado, en una vivienda de Santa Ana se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la causa, mientras que en otro inmueble de Aguilares se incautó una motocicleta Honda Tornado 300, presuntamente utilizada en las carreras. Asimismo, el resto de los vehículos investigados, si bien no fueron hallados durante los procedimientos, cuentan con pedidos de secuestro vigentes dentro de la causa.
Los resultados de los allanamientos fueron notificados a la Justicia.
Antecedente reciente
El jueves 8 de enero, la Fiscalía Criminal de Feria del Centro Judicial Capital, que es dirigida por la fiscal María del Carmen Reuter, formuló cargos en contra de un joven de 24 años por haber organizado y promovido picadas clandestinas de motocicletas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo.
Según la acusación fiscal, el imputado utilizaba un perfil de Facebook denominado “Acelerala a fondo Tuc 2” para convocar a reuniones masivas de motociclistas. En la última invitación, convocada para el 27 de diciembre de 2025, el joven habría fijado inicialmente como punto de encuentro una estación de servicio de El Manantial, pero finalmente se desarrolló en la zona de la pista de skate del barrio taficeño.
El Ministerio Público Fiscal informó que además de organizar el evento, el sospechoso participó activamente en pruebas de velocidad y destreza realizadas alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Francisco Jaldo.
El imputado quedó sometido al proceso bajo una caución real de $3 millones mientras la Fiscalía continúa investigando a posibles cómplices y partícipes de esta actividad.