Vienen años más cálidos: ¿qué se espera para 2026?

El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en el mundo, anunciaron el observatorio europeo Copernicus y el instituto estadounidense Berkeley Earth, que prevén que 2026 se mantenga en niveles altos. El termómetro mundial se mantiene desde hace tres años en niveles nunca vistos. Por primera vez, la temperatura media superó en 1,5°C el nivel preindustrial, señaló Copernicus. “El brutal aumento registrado entre 2023 y 2025 fue extremo y apunta a una aceleración del calentamiento global”, advirtieron los científicos de Berkeley Earth.