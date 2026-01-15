Secciones
Vienen años más cálidos: ¿qué se espera para 2026?
El planeta se acerca a un umbral crítico de calentamiento global


El año 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en el mundo, anunciaron el observatorio europeo Copernicus y el instituto estadounidense Berkeley Earth, que prevén que 2026 se mantenga en niveles altos. El termómetro mundial se mantiene desde hace tres años en niveles nunca vistos. Por primera vez, la temperatura media superó en 1,5°C el nivel preindustrial, señaló Copernicus. “El brutal aumento registrado entre 2023 y 2025 fue extremo y apunta a una aceleración del calentamiento global”, advirtieron los científicos de Berkeley Earth.

La ONU, climatólogos y políticos ya asumen que el planeta se encamina hacia un calentamiento duradero de 1,5 °C, límite establecido por el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático hace una década.

Temas Organización de las Naciones UnidasTierraEstados UnidosClima
