Cruces por las políticas de seguridad en Tucumán

Legisladores opositores y oficialistas cruzaron posiciones por los hechos de violencia registrados en Tucumán en la última semana. El debate volvió a poner en el centro de la escena la política de seguridad provincial, el rol del Estado y la eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el delito.

Desde La Libertad Avanza, el diputado nacional Federico Pelli lanzó duras críticas al Gobierno provincial y advirtió sobre un escenario de creciente violencia. “El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas”, sostuvo, y remarcó que la inseguridad “no es un relato, sino una realidad cotidiana que padecen miles de tucumanos”. El legislador cuestionó además el uso de estadísticas oficiales como principal argumento del Ejecutivo. “No alcanzan los datos cuando la realidad es otra. Los vecinos viven con miedo, saben cuáles son los barrios donde el Estado no está y donde el delito se mueve con total impunidad”, afirmó. En ese sentido, señaló que la falta de respuestas concretas profundiza la sensación de abandono, especialmente en los sectores más vulnerables. “Negar la realidad o esconderla detrás de números no resuelve nada. Hay que actuar”, concluyó.

En la misma línea se expresó el legislador radical José Cano, quien enumeró distintos casos ocurridos en los últimos días. “No son ‘hechos policiales aislados’; es la firma mafiosa que se instala y que requiere mayor presencia del Estado”. En otras líneas, apuntó contra estructuras de poder local y reclamó un abordaje integral. “Los eslogan y la publicidad excesiva no resuelven los problemas, mientras nuestros jóvenes terminan en bolsas de consorcio”, advirtió, y pidió un trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado.

Desde el oficialismo, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse rechazó las críticas de Pelli y defendió la gestión en seguridad. “Decir que el delito avanza en Tucumán no es real y es irresponsable. Los indicadores muestran que el delito viene bajando”, aseguró. Destacó la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Narcomenudeo y la inversión en infraestructura y equipamiento. “Eso no es relato, son hechos”, subrayó, y sostuvo que la provincia logró reducir los homicidios “sin ayuda del Gobierno Nacional”.