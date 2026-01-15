Secciones
Política

Cruces por las políticas de seguridad en Tucumán

Legisladores plantearon posturas contrapuestas tras los recientes hechos de inseguridad.

DUDAS Y DEFENSA. Opositores y oficialistas intercambiaron ideas. la gaceta / archivo DUDAS Y DEFENSA. Opositores y oficialistas intercambiaron ideas. la gaceta / archivo
Hace 3 Hs

Legisladores opositores y oficialistas cruzaron posiciones por los hechos de violencia registrados en Tucumán en la última semana. El debate volvió a poner en el centro de la escena la política de seguridad provincial, el rol del Estado y la eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el delito.

Desde La Libertad Avanza, el diputado nacional Federico Pelli lanzó duras críticas al Gobierno provincial y advirtió sobre un escenario de creciente violencia. “El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas”, sostuvo, y remarcó que la inseguridad “no es un relato, sino una realidad cotidiana que padecen miles de tucumanos”. El legislador cuestionó además el uso de estadísticas oficiales como principal argumento del Ejecutivo. “No alcanzan los datos cuando la realidad es otra. Los vecinos viven con miedo, saben cuáles son los barrios donde el Estado no está y donde el delito se mueve con total impunidad”, afirmó. En ese sentido, señaló que la falta de respuestas concretas profundiza la sensación de abandono, especialmente en los sectores más vulnerables. “Negar la realidad o esconderla detrás de números no resuelve nada. Hay que actuar”, concluyó.

En la misma línea se expresó el legislador radical José Cano, quien enumeró distintos casos ocurridos en los últimos días. “No son ‘hechos policiales aislados’; es la firma mafiosa que se instala y que requiere mayor presencia del Estado”. En otras líneas, apuntó contra estructuras de poder local y reclamó un abordaje integral. “Los eslogan y la publicidad excesiva no resuelven los problemas, mientras nuestros jóvenes terminan en bolsas de consorcio”, advirtió, y pidió un trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado.

Desde el oficialismo, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse rechazó las críticas de Pelli y defendió la gestión en seguridad. “Decir que el delito avanza en Tucumán no es real y es irresponsable. Los indicadores muestran que el delito viene bajando”, aseguró. Destacó la implementación del nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Narcomenudeo y la inversión en infraestructura y equipamiento. “Eso no es relato, son hechos”, subrayó, y sostuvo que la provincia logró reducir los homicidios “sin ayuda del Gobierno Nacional”.

Temas Gerónimo Vargas AignasseInseguridadFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura

Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: "Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura"

Vargas Aignasse le respondió a Catalán y defendió el presupuesto de la Legislatura

Vargas Aignasse le respondió a Catalán y defendió el presupuesto de la Legislatura

Lo más popular
Lo que queda de la clase media tradicional argentina
1

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán
2

El asado y el transporte, los motores de la inflación de diciembre en Tucumán

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo
3

El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo

Claves de la jornada en la economía argentina
4

Claves de la jornada en la economía argentina

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación
5

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”
6

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Más Noticias
Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Sudamérica inflamable: incendios en la Patagonia, Amazonía y Tucumán

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Cartas de lectores I: dos gigantes del periodismo

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

Romano Norri instó a “tener cuidado con los trajes a medida”

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Comentarios