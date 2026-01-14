Secciones
DeportesFútbol

Boca empató con Millonarios en su primer ensayo del 2026

En un amistoso disputado en la Bombonera por la Copa Miguel Ángel Russo, el equipo de Claudio Úbeda fue superior pero no logró romper el cero. Exequiel Zeballos falló un penal en el final.

SABOR A POCO. El Xeneize no empezó el año con el pie derecho, pero con buenos rendimientos en jugadores clave. SABOR A POCO. El "Xeneize" no empezó el año con el pie derecho, pero con buenos rendimientos en jugadores clave.
Hace 1 Hs

Boca igualó 0-0 ante Millonarios de Colombia en su primer partido del 2026, un amistoso de pretemporada que se jugó en una Bombonera con un aforo cercano al 60% y que sirvió como homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador campeón con ambos clubes. 

Boca arranca el año con cuatro bajas ante Millonarios: qué les pasó

Boca arranca el año con cuatro bajas ante Millonarios: qué les pasó

Con Leandro Paredes y Ander Herrera como ejes en la mitad de la cancha, el equipo mostró buena circulación y capacidad para recuperar rápido la pelota tras pérdida. Herrera, especialmente en el primer tiempo, se soltó con frecuencia en ofensiva y fue uno de los puntos altos del equipo.

Las situaciones de gol no tardaron en llegar. Boca tuvo varias oportunidades claras antes del descanso: un cabezazo de Di Lollo tras un córner, un remate de Brian Aguirre dentro del área y una chance muy nítida de Exequiel Zeballos, que eligió la jugada individual cuando tenía opciones de pase. 

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar, aunque el ritmo comenzó a caer con el paso de los minutos. Miguel Merentiel estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que dio en el travesaño, mientras que Zeballos volvió a encontrarse con el arquero Guillermo De Amores, una de las figuras del conjunto colombiano.

El momento clave del partido llegó sobre el final. A los 88 minutos, el delantero santiagueño fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio “Changuito” se hizo cargo de la ejecución, pero De Amores adivinó el palo y tapó el remate, sellando el 0-0 definitivo.

Más allá del resultado, Boca dejó opiniones divididas entre los hinchas en su primer amistoso del año. El equipo mostró algunos puntos altos individuales, con un buen primer tiempo de Herrera y pasajes interesantes de Paredes. Sin embargo, en el plano colectivo volvió a evidenciar dificultades para sostener ese dominio y transformar el control del juego en situaciones claras de gol.

El estreno de Claudio Úbeda dejó así un balance irregular: un equipo que fue superior en varios tramos, pero que no logró consolidar una idea firme. En un año marcado por la Copa Libertadores, el empate sin goles ante Millonarios funcionó como una primera medida de un Boca que todavía busca identidad y respuestas más consistentes desde lo colectivo.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsAmistosos VeranoExequiel Zeballos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico
5

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
6

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Más Noticias
Cómo fueron las maniobras para desviar millones de dólares de la AFA: qué pasará con Tapia y Toviggino

Cómo fueron las maniobras para desviar millones de dólares de la AFA: qué pasará con Tapia y Toviggino

Escándalo en la AFA: la Justicia empezó a recibir información clave en la causa contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Escándalo en la AFA: la Justicia empezó a recibir información clave en la causa contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

San Martín sumó una nueva alternativa bajos los tres palos: ¿quién es el arquero que llegó a Tucumán?

San Martín sumó una nueva alternativa bajos los tres palos: ¿quién es el arquero que llegó a Tucumán?

Las pistolas eran de juguete”: un arquero de Tucumán Central habló sobre la polémica foto viral

"Las pistolas eran de juguete”: un arquero de Tucumán Central habló sobre la polémica foto viral

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

San Martín se mueve fuerte y apunta a jerarquía: ¿quién es el refuerzo que se suma al medio campo?

San Martín se mueve fuerte y apunta a jerarquía: ¿quién es el refuerzo que se suma al medio campo?

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Comentarios