Boca empató con Millonarios en su primer ensayo del 2026

Boca igualó 0-0 ante Millonarios de Colombia en su primer partido del 2026, un amistoso de pretemporada que se jugó en una Bombonera con un aforo cercano al 60% y que sirvió como homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador campeón con ambos clubes.
Con Leandro Paredes y Ander Herrera como ejes en la mitad de la cancha, el equipo mostró buena circulación y capacidad para recuperar rápido la pelota tras pérdida. Herrera, especialmente en el primer tiempo, se soltó con frecuencia en ofensiva y fue uno de los puntos altos del equipo.
Las situaciones de gol no tardaron en llegar. Boca tuvo varias oportunidades claras antes del descanso: un cabezazo de Di Lollo tras un córner, un remate de Brian Aguirre dentro del área y una chance muy nítida de Exequiel Zeballos, que eligió la jugada individual cuando tenía opciones de pase.
ðPecÃ³ de generoso el Chango #Zeballos y quiso darle el gol a #Barinaga....— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 14, 2026
âSe lo perdiÃ³ Exequiel.pic.twitter.com/2cx2zoqzV7
En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar, aunque el ritmo comenzó a caer con el paso de los minutos. Miguel Merentiel estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que dio en el travesaño, mientras que Zeballos volvió a encontrarse con el arquero Guillermo De Amores, una de las figuras del conjunto colombiano.
El momento clave del partido llegó sobre el final. A los 88 minutos, el delantero santiagueño fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio “Changuito” se hizo cargo de la ejecución, pero De Amores adivinó el palo y tapó el remate, sellando el 0-0 definitivo.
El penal que no pudo convertir Changuito Zeballos ðpic.twitter.com/rQzZ1YUEvq— Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) January 15, 2026
Más allá del resultado, Boca dejó opiniones divididas entre los hinchas en su primer amistoso del año. El equipo mostró algunos puntos altos individuales, con un buen primer tiempo de Herrera y pasajes interesantes de Paredes. Sin embargo, en el plano colectivo volvió a evidenciar dificultades para sostener ese dominio y transformar el control del juego en situaciones claras de gol.
El estreno de Claudio Úbeda dejó así un balance irregular: un equipo que fue superior en varios tramos, pero que no logró consolidar una idea firme. En un año marcado por la Copa Libertadores, el empate sin goles ante Millonarios funcionó como una primera medida de un Boca que todavía busca identidad y respuestas más consistentes desde lo colectivo.