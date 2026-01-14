Boca arranca el año con cuatro bajas ante Millonarios: qué les pasó

2026 todavía no arrancó de manera oficial en la Liga Profesional, pero Boca ya vuelve a convivir con las lesiones. En la antesala del amistoso ante Millonarios de Colombia, el "Xeneize" confirmó que cuatro futbolistas quedaron descartados y no podrán estar este miércoles en La Bombonera.
A través de sus redes sociales, el club publicó el parte médico de los jugadores que trabajan de manera diferenciada durante la pretemporada. Carlos Palacios presenta una sinovitis en la rodilla derecha, producto de un golpe en una zona donde ya había tenido inconvenientes durante 2025. Rodrigo Battaglia, en tanto, sufre una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho que lo mantiene alejado del grupo desde la semana pasada.
La lista se completa con los dos centrodelanteros: Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia que arrastra desde el año pasado, y Milton Giménez, quien padece una pubalgia. Ninguno de los dos será parte del encuentro ante el conjunto colombiano, por lo que Miguel Merentiel aparece como la principal referencia ofensiva.
Más allá del amistoso, la mayor inquietud pasa por los tiempos de recuperación. Desde el cuerpo médico no establecieron plazos concretos y el seguimiento será día a día, a menos de dos semanas del inicio del Torneo Apertura. Claudio Úbeda deberá administrar con cautela las cargas físicas y rearmar alternativas en ataque.
El duelo frente a Millonarios se jugará desde las 19 en La Bombonera, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, y marcará el primer compromiso de preparación del año. El segundo será el domingo 18, ante Olimpia de Paraguay, en San Nicolás.
Mientras el mercado de pases todavía no dejó refuerzos confirmados, Boca arranca la temporada con un plantel condicionado por las lesiones y la necesidad de encontrar soluciones rápidas para no volver a repetir los tropiezos físicos de 2025.