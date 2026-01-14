Boca arranca el año con cuatro bajas ante Millonarios: qué les pasó

A través de sus redes sociales, el club publicó el parte médico de los jugadores que trabajan de manera diferenciada durante la pretemporada. Carlos Palacios presenta una sinovitis en la rodilla derecha, producto de un golpe en una zona donde ya había tenido inconvenientes durante 2025. Rodrigo Battaglia, en tanto, sufre una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho que lo mantiene alejado del grupo desde la semana pasada.