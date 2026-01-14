"Mi inconducta será dentro de la cancha": la promesa de Centurión al firmar con Racing de Córdoba
El delantero de 32 años revolucionó el mercado de la Primera Nacional al convertirse en refuerzo del conjunto cordobés. En su presentación, aseguró haber dejado atrás los conflictos y se fijó una meta clara: "El ascenso es el sueño que tengo de acá a fin de año".
El mercado de pases de la Primera Nacional sufrió un verdadero sacudón. En un movimiento que generó tanto sorpresa como expectativa, Racing de Córdoba oficializó la contratación de un refuerzo de absoluta jerarquía para la categoría: Ricardo Centurión. Tras su último paso por Oriente Petrolero de Bolivia, el atacante de 32 años regresó al país y estampó su firma por un año, convirtiéndose en la cara visible del proyecto deportivo que busca el ascenso a la Liga Profesional.
La presentación del ex Boca y Vélez no pasó desapercibida. Consciente de que su carrera ha estado marcada tanto por su talento desequilibrante como por sus episodios fuera del campo, "Ricky" eligió una frase contundente para marcar el tono de esta nueva etapa y alejar los fantasmas del pasado: "Mi inconducta va a ser dentro de la cancha y no afuera. Que quede claro". Con esa declaración de principios, el jugador dejó en claro que su rebeldía estará enfocada exclusivamente en la gambeta y el juego ofensivo.
Compromiso y el sueño de volver a Primera
Durante la conferencia de prensa, Centurión se mostró sereno y agradecido, revelando que el factor humano fue determinante para su decisión. "Primero agradecimiento con el presi por sus palabras. Cuando se comunicó con nosotros, su calidad de persona me convenció de venir", confesó el delantero, destacando el trato recibido por la dirigencia cordobesa.
En cuanto a su estado físico y mental, aseguró estar listo para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico de inmediato. "Estoy listo para trabajar, para ponerme a disposición y hacer lo que me diga el técnico. Hay que poner esmero y trabajo, porque el fútbol es así, te exige", reflexionó.
El objetivo está trazado y Centurión no le escapó a la responsabilidad que conlleva su apellido en el ascenso: "Tenemos el objetivo de ascender, que sería maravilloso. Es el sueño que voy a tener de acá a fin de año".
Con un currículum envidiable que incluye títulos en Racing de Avellaneda (2014 y 2019) y Boca Juniors (2016-17), además de pasos internacionales por Genoa (Italia), San Pablo (Brasil), Atlético San Luis (México) y su reciente etapa en Bolivia, "Ricky" desembarca en Nueva Italia con la misión de demostrar que su magia sigue intacta y que puede ser el líder futbolístico que la "Academia" necesita.