"Mi inconducta será dentro de la cancha": la promesa de Centurión al firmar con Racing de Córdoba

La presentación del ex Boca y Vélez no pasó desapercibida. Consciente de que su carrera ha estado marcada tanto por su talento desequilibrante como por sus episodios fuera del campo, "Ricky" eligió una frase contundente para marcar el tono de esta nueva etapa y alejar los fantasmas del pasado: "Mi inconducta va a ser dentro de la cancha y no afuera. Que quede claro". Con esa declaración de principios, el jugador dejó en claro que su rebeldía estará enfocada exclusivamente en la gambeta y el juego ofensivo.