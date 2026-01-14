San Martín sumó una nueva alternativa bajos los tres palos: ¿quién es el arquero que llegó a Tucumán?

La llegada del arquero de 24 años responde a una necesidad concreta tras las salidas de Nicolás Carrizo, que continuará su carrera en All Boys, y de Tomás García, recientemente presentado en El Linqueño, club que disputa el Federal A. Con esas bajas confirmadas, el club avanzó por un nombre que ofreciera proyección y experiencia reciente en la máxima categoría, con la idea de fortalecer la competencia interna con Darío Sand y Juan Jaime.