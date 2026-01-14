San Martín sumó una nueva alternativa bajos los tres palos: ¿quién es el arquero que llegó a Tucumán?

El mercado de pases de San Martín continúa activo y sin pausas. Mientras la dirigencia avanza en el armado del plantel y busca cubrir cada puesto con variantes confiables, en las últimas horas se produjo un nuevo movimiento en una posición sensible. Procedente de Deportivo Riestra, Nahuel Manganelli ya se encuentra en Tucumán y firmará su contrato en las próximas horas para transformarse oficialmente en nuevo refuerzo del “Santo”.
La llegada del arquero de 24 años responde a una necesidad concreta tras las salidas de Nicolás Carrizo, que continuará su carrera en All Boys, y de Tomás García, recientemente presentado en El Linqueño, club que disputa el Federal A. Con esas bajas confirmadas, el club avanzó por un nombre que ofreciera proyección y experiencia reciente en la máxima categoría, con la idea de fortalecer la competencia interna con Darío Sand y Juan Jaime.
Manganelli nació en Selva, Santiago del Estero, y realizó todo su proceso formativo en Gimnasia y Esgrima La Plata, institución en la que firmó su primer contrato profesional y entrenó de manera habitual con el plantel de Primera. En el “Lobo” fue considerado un arquero a desarrollar y sumó rodaje en un entorno de alta exigencia, integrando convocatorias y rutinas del máximo nivel.
El paso siguiente en su carrera fue Deportivo Riestra, club con el que logró debutar en la Liga Profesional y sumar minutos oficiales en la máxima categoría. Durante la última temporada alternó participaciones y acumuló experiencia en partidos exigentes. Según registros de plataformas estadísticas como Sofascore y Soccerway, mostró buenos indicadores en intervenciones por partido, seguridad en el juego aéreo y solvencia en situaciones de mano a mano, aspectos valorados por el cuerpo técnico.
En San Martín, Manganelli llegará para ser una alternativa directa en el arco, donde competirá por un lugar con Sand y Jaime. La intención es ampliar las opciones en una posición clave, sostener un nivel alto de competencia interna y contar con respuestas confiables a lo largo de un calendario extenso.
Lo que se viene
Con el arquero ya instalado en la provincia y a la espera de sellar su vínculo, el club sigue avanzando en un mercado que se mueve con decisión. La incorporación de Manganelli se suma a una serie de gestiones que apuntan a darle solidez al plantel y a construir, paso a paso, un equipo equilibrado para el nuevo ciclo.