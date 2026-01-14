“Puede poner la cifra que quiera”: la oferta del fútbol árabe que sacude el futuro de Lionel Messi

Por más que ya tenga 38 años y haya expresado en reiteradas oportunidades que su intención es cerrar su carrera en Inter Miami, Lionel Messi sigue despertando interés en todo el mundo y nunca le faltan pretendientes dispuestos a hacer un intento por seducirlo. En medio del receso de la MLS, que se extiende hasta fines de febrero, desde Arabia Saudita volvió a surgir una propuesta que rápidamente generó impacto.
El protagonista de este nuevo intento es Anmar Al-Haili, propietario de Al Ittihad, quien reconoció públicamente su obsesión por sumar al capitán de la selección argentina. El dirigente aseguró que le ofrecería a Messi un cheque en blanco, con total libertad para fijar la cifra, la duración del contrato e incluso la posibilidad de firmar de por vida si así lo deseara.
La propuesta no resulta extraña en una liga donde el dinero no es un obstáculo y que en los últimos años sumó figuras de primer nivel mundial como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez. En ese contexto, Al-Haili remarcó que el aspecto económico no es una preocupación y que su verdadero objetivo es contar con el mejor futbolista de la historia.
El propio empresario recordó que su interés por Messi no es nuevo y que ya había intentado contratarlo a mediados de 2023, cuando el rosarino quedó libre tras su salida del PSG. En aquella oportunidad, le ofreció un contrato de 1.400 millones de euros anuales, cifra que fue rechazada debido a la decisión familiar de radicarse en Estados Unidos.
Un futuro definido
Más allá de la magnitud de la oferta saudí, la postura de Messi no cambia y su futuro está lejos de Arabia. El rosarino extendió su vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028 y comenzó a desarrollar distintos proyectos vinculados al fútbol en Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que no tiene intenciones de moverse en el tramo final de su carrera.