“Puede poner la cifra que quiera”: la oferta del fútbol árabe que sacude el futuro de Lionel Messi

Un futuro definido

Más allá de la magnitud de la oferta saudí, la postura de Messi no cambia y su futuro está lejos de Arabia. El rosarino extendió su vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028 y comenzó a desarrollar distintos proyectos vinculados al fútbol en Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que no tiene intenciones de moverse en el tramo final de su carrera.