Álvaro Galindo detalló el plan de trabajo de Tarucas antes del debut en el Súper Rugby Américas

El primer paso será conceptual. La jornada inicial estará dedicada a una reunión grupal para establecer lineamientos de convivencia, trabajo y objetivos. “Hoy arrancamos con una reunión para ordenar el funcionamiento”, expresó. A partir de allí, el foco pasará al diagnóstico individual. “Mañana empiezan los testeos en campo para saber cómo está cada jugador”, agregó.