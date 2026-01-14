Álvaro Galindo detalló el plan de trabajo de Tarucas antes del debut en el Súper Rugby Américas

Mientras Tarucas empieza a poner en marcha su sueño en el Súper Rugby Américas, el trabajo puertas adentro toma un rol protagónico. Antes de que la pelota empiece a girar, el proceso ya está en marcha. Y Álvaro Galindo sabe que el primer objetivo es construir.
El head coach detalló cómo será el arranque formal del plantel, con una planificación de evaluación y preparación. “Estaremos enfocados en conocernos y en sentar las bases de cómo queremos funcionar dentro y fuera de la cancha”, dijo.
El primer paso será conceptual. La jornada inicial estará dedicada a una reunión grupal para establecer lineamientos de convivencia, trabajo y objetivos. “Hoy arrancamos con una reunión para ordenar el funcionamiento”, expresó. A partir de allí, el foco pasará al diagnóstico individual. “Mañana empiezan los testeos en campo para saber cómo está cada jugador”, agregó.
La evaluación física marcará el pulso de los primeros días. “Queremos saber en qué situación están y desde ahí empezar a planificar”, explicó. En paralelo, el staff comenzará a introducir las primeras ideas de juego. “Empezamos a hablar de qué queremos hacer y cómo queremos jugar”, señaló.
La preparación, según Galindo, será progresiva. “La próxima semana vamos a profundizar en la parte física”, indicó, marcando que el cuerpo técnico apunta a construir una base sólida antes de aumentar las cargas de trabajo.
El proyecto, sin embargo, va más allá del entrenamiento. Durante esta semana, los jugadores también tendrán instancias teóricas para luego trasladar conceptos al campo. “Son charlas pensadas para después llevar a la práctica”, aclaró.
El calendario incluye, además, compromisos institucionales vinculados a la competencia. “La próxima semana tenemos las sesiones de fotos oficiales del torneo”, comentó. Y también habrá un espacio destinado a la comunicación. “Los jugadores tendrán reuniones de preparación para medios”, explicó.
Galindo considera que ese aspecto también forma parte de la formación integral del plantel. “Es parte de la capacitación que tienen los jugadores”, sostuvo.
Con el debut ante Selknam cada vez más cerca, Tarucas transita días de construcción, lejos de los flashes. En cada charla, en cada test y en cada reunión, el equipo empieza a delinear la versión que buscará representar al NOA en el rugby continental. Y el proceso, para Galindo, recién comienza.