Antes del regreso a las prácticas de Tarucas, Álvaro Galindo dejó en claro qué es lo que pretende para el Súper Rugby Américas

Después de una temporada anterior en la que la irregularidad les pasó factura, el mensaje del entrenador es claro. Tarucas quiere ser protagonista. “El objetivo es crecer y mejorar; tenemos que tratar de entrar a semifinales. Queremos ser un poco más contundentes y más regulares en nuestro juego, que es lo que nos faltó el año pasado”, explicó el head coach. “Una vez entre los cuatro mejores, el destino estará en nuestras manos”, aseguró.