Antes del regreso a las prácticas de Tarucas, Álvaro Galindo dejó en claro qué es lo que pretende para el Súper Rugby Américas

El silencio llega a su fin. Este jueves, el césped del predio El Salvador de Tucumán Lawn Tennis volverá a ser el protagonista para Tarucas, la franquicia que lleva la bandera del noroeste argentino en el Súper Rugby Américas. Luego de un intenso trabajo administrativo y de organización, Álvaro Galindo y su staff técnico darán el puntapié inicial a las prácticas de cara a un torneo que será más competitivo que nunca.
“Venimos trabajando desde hace varios meses en el armado y en la planificación, así que todos estamos esperando estar en la cancha el jueves, que es lo más lindo”, comentó Galindo en diálogo con LA GACETA.
La ansiedad no es para menos. Falta apenas un mes para el debut y el equipo busca amalgamar la experiencia de los 22 jugadores que se mantienen desde la temporada pasada con el entusiasmo de los nuevos valores.
Después de una temporada anterior en la que la irregularidad les pasó factura, el mensaje del entrenador es claro. Tarucas quiere ser protagonista. “El objetivo es crecer y mejorar; tenemos que tratar de entrar a semifinales. Queremos ser un poco más contundentes y más regulares en nuestro juego, que es lo que nos faltó el año pasado”, explicó el head coach. “Una vez entre los cuatro mejores, el destino estará en nuestras manos”, aseguró.
El Súper Rugby Américas muestra señales muy alentadoras y Galindo destacó que el certamen eleva su vara año a año. “Es una liga muy competitiva, cada vez hay más grandes jugadores que apuestan a jugar este torneo”, dijo.
Además, resaltó el rol de la franquicia como plataforma de despegue para los talentos locales. “Hoy tenemos jugadores de Los Pumitas que se desarrollan aquí, sin irse de sus casas. Uno no sabe qué pasará después, pero esta experiencia les permitió a varios llegar a Los Pumas o a clubes europeos”, valoró, recordando casos como los de Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger, Luciano Acevedo o Tomás Medina.
“Estamos muy contentos de que los chicos del Norte apuesten a quedarse acá y a vivir una gran experiencia con el rugby. Queremos que se queden la mayor cantidad de tiempo posible, pero sabemos que somos una gran vidriera para lo que venga después”, reconoció.
Galindo tiene claro quiénes pueden ser los candidatos en este Súper Rugby Américas
Respecto al mapa de rivales, Galindo brindó su análisis. “Creo que tanto Pampas, por su base en Buenos Aires, y Dogos, que siempre está en semifinales, son candidatos”, consideró, aunque no descartó a Peñarol (Uruguay), Selknam (Chile) y Yacaré (Paraguay) ya que, como adviertió, funcionan prácticamente como seleccionados nacionales.
El calendario sigue su marcha y el viernes 20 de febrero aparece marcado en rojo. En “La Caldera del Parque” frente a Selknam, Tarucas hará su debut. Con la mira puesta en ese día, el entrenador y todo su equipo comienzan con el trabajo para tratar de llevar al NOA a lo más alto del rugby continental.