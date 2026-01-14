El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Respecto de las condiciones climáticas, se informó que no se cuenta con registros oficiales sobre la velocidad del viento en la capital, aunque se constató que las ráfagas afectaron con mayor intensidad a San Miguel de Tucumán y zonas del norte del área metropolitana. En relación con las precipitaciones, el mayor registro se dio en Tafí Viejo, con 55 milímetros acumulados, mientras que en la capital se midieron aproximadamente 15 milímetros.