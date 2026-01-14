El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico
La intensa tormenta que se desató ayer en la provincia, con fuertes ráfagas de viento y marcada actividad eléctrica, provocó importantes daños materiales y serias complicaciones en el servicio eléctrico, aunque no se registraron víctimas ni personas heridas.
Desde Defensa Civil informaron que el temporal generó dos voladuras de techos en San Miguel de Tucumán y una en Tafí Viejo. Además, se contabilizó la caída de 28 árboles en la capital tucumana, 11 en Tafí Viejo y uno en Yerba Buena, junto con el desplome de cinco postes de luz en San Miguel de Tucumán y tres en Tafí Viejo.
El relevamiento oficial también indicó que una estructura de pared cedió en la capital, mientras que la intensa actividad eléctrica provocó descargas que dañaron un transformador de energía, ocasionando interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores del área afectada.
En cuanto al operativo de respuesta, desde Defensa Civil detallaron que la guardia de la empresa distribuidora EDET, en conjunto con personal del Municipio de San Miguel de Tucumán, trabajó durante la noche y la madrugada en tareas de reconexión del servicio, aseguramiento de postes con riesgo de caída, despeje de árboles y recuperación del tendido eléctrico.
Según el último informe, hasta las 7 de la mañana de hoy solo se registró la caída de un árbol en San Miguel de Tucumán y un corte de energía en la localidad de Romero Pozo, mientras que el resto de las situaciones críticas fueron siendo normalizadas de manera progresiva.
Respecto de las condiciones climáticas, se informó que no se cuenta con registros oficiales sobre la velocidad del viento en la capital, aunque se constató que las ráfagas afectaron con mayor intensidad a San Miguel de Tucumán y zonas del norte del área metropolitana. En relación con las precipitaciones, el mayor registro se dio en Tafí Viejo, con 55 milímetros acumulados, mientras que en la capital se midieron aproximadamente 15 milímetros.
Desde el área energética señalaron que, en un primer momento, alrededor de 1.900 clientes resultaron afectados por los cortes de luz. Durante la mañana se logró reenergizar gran parte de las zonas comprometidas, aunque permanecen reclamos puntuales que alcanzan a unos 900 usuarios.