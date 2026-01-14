Secciones
SociedadActualidad

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

El temporal dejó voladuras de techos y una importante cantidad de árboles caídos. Además, unas 1.900 viviendas registraron cortes de luz.

Hace 2 Hs

La intensa tormenta que se desató ayer en la provincia, con fuertes ráfagas de viento y marcada actividad eléctrica, provocó importantes daños materiales y serias complicaciones en el servicio eléctrico, aunque no se registraron víctimas ni personas heridas.

Desde Defensa Civil informaron que el temporal generó dos voladuras de techos en San Miguel de Tucumán y una en Tafí Viejo. Además, se contabilizó la caída de 28 árboles en la capital tucumana, 11 en Tafí Viejo y uno en Yerba Buena, junto con el desplome de cinco postes de luz en San Miguel de Tucumán y tres en Tafí Viejo.

El relevamiento oficial también indicó que una estructura de pared cedió en la capital, mientras que la intensa actividad eléctrica provocó descargas que dañaron un transformador de energía, ocasionando interrupciones del suministro eléctrico en distintos sectores del área afectada.

En cuanto al operativo de respuesta, desde Defensa Civil detallaron que la guardia de la empresa distribuidora EDET, en conjunto con personal del Municipio de San Miguel de Tucumán, trabajó durante la noche y la madrugada en tareas de reconexión del servicio, aseguramiento de postes con riesgo de caída, despeje de árboles y recuperación del tendido eléctrico.

FOTO MATÍAS VIEITO FOTO MATÍAS VIEITO

Según el último informe, hasta las 7 de la mañana de hoy solo se registró la caída de un árbol en San Miguel de Tucumán y un corte de energía en la localidad de Romero Pozo, mientras que el resto de las situaciones críticas fueron siendo normalizadas de manera progresiva.

Respecto de las condiciones climáticas, se informó que no se cuenta con registros oficiales sobre la velocidad del viento en la capital, aunque se constató que las ráfagas afectaron con mayor intensidad a San Miguel de Tucumán y zonas del norte del área metropolitana. En relación con las precipitaciones, el mayor registro se dio en Tafí Viejo, con 55 milímetros acumulados, mientras que en la capital se midieron aproximadamente 15 milímetros.

Desde el área energética señalaron que, en un primer momento, alrededor de 1.900 clientes resultaron afectados por los cortes de luz. Durante la mañana se logró reenergizar gran parte de las zonas comprometidas, aunque permanecen reclamos puntuales que alcanzan a unos 900 usuarios.

Temas San Miguel de TucumánTafí ViejoDefensa Civil Municipal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
2

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
5

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
6

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Más Noticias
Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla para los tucumanos que viajan a Brasil

Refuerzan la vacunación contra la fiebre amarilla para los tucumanos que viajan a Brasil

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Rosana Aldonate: “La escritura sucede en los umbrales”

Rosana Aldonate: “La escritura sucede en los umbrales”

Cuando la ornamentación para la muerte se interpreta como un lenguaje de su tiempo

Cuando la ornamentación para la muerte se interpreta como un lenguaje de su tiempo

Comentarios