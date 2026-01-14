El gobierno de Milei dio de baja tres prepagas en el marco de un reordenamiento del sistema de medicina privada

El gobierno de Javier Milei, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, resolvió dar de baja a tres empresas que contaban con habilitación provisoria para brindar servicios de medicina prepaga.
Con esta decisión, la gestión libertaria supera el centenar de compañías del sector excluidas del registro por distintos motivos.
La medida quedó formalizada mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, donde se informó el inicio del procedimiento para rechazar la inscripción definitiva de estas entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
Según se indicó oficialmente, la decisión responde a un proceso de reordenamiento interno del sistema de cobertura médica.
Las empresas alcanzadas por la resolución son Staff Médico SA, Sancor Medicina Privada SA y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). En el caso de Sancor Medicina Privada, se aclaró que estaba vinculada a Sancor Salud, aunque la cobertura de los trabajadores de la firma es brindada actualmente por la Asociación Mutual Sancor Salud.
Desde la compañía explicaron además que Staff Médico SA quedó bajo su control tras una adquisición y que, a partir de esa operación, la cartera de afiliados fue unificada en una sola razón social. En ese marco, se avanzó con el cierre registral de entidades que ya no cuentan con beneficiarios activos, en cumplimiento de la normativa vigente.
“Es una decisión voluntaria de nuestra empresa solicitar el cese de registro de las entidades citadas por no contar a la fecha con población beneficiaria en los términos de la Ley 26.682. La publicación del edicto no genera afectación a la normal actividad prestada”, señalaron desde Sancor Salud en un comunicado.