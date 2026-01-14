En vez de sacarte el trabajo, ChatGPT Jobs podría ayudarte a buscarlo

Durante años, la inteligencia artificial fue vista como una amenaza para el empleo. Pero ahora el enfoque empieza a cambiar: ChatGPT podría convertirse en una herramienta para conseguir trabajo. Según testimonios de usuarios beta en X, OpenAI está probando una nueva función que busca transformar al asistente en un acompañante activo durante todo el proceso de búsqueda laboral.
El proyecto fue llamado provisionalmente "Jobs" y aparece en la barra lateral de la página. Más allá de responder preguntas o generar textos sueltos, la idea es que la IA guíe a los usuarios paso a paso: desde armar un currículum competitivo hasta prepararse para una entrevista o detectar oportunidades acordes al perfil profesional. Así, ChatGPT apunta a ocupar un rol similar al de un orientador laboral digital.
Lo que ofrecerá Jobs
1. Un CV mejor armado y adaptado a cada oferta: una de las principales funciones en desarrollo permitirá analizar la experiencia, formación y habilidades del usuario para redactar y mejorar el currículum. Además, la IA podría adaptar el CV según cada búsqueda laboral, destacando logros y palabras clave que suelen valorar los reclutadores, según el puesto o la industria.
2. Cartas, perfiles y marca personal: el nuevo modo también ayudaría a escribir cartas de presentación personalizadas, un paso clave que muchas veces define si un CV avanza o no en una selección. A eso se suma la optimización de perfiles en plataformas como LinkedIn, con descripciones pensadas para mejorar la visibilidad ante algoritmos y reclutadores, incluso a nivel internacional.
3. Practicar entrevistas, sin nervios: prepararse para una entrevista es uno de los mayores desafíos, sobre todo en el primer empleo. La función permitiría simular entrevistas laborales, con preguntas típicas de cada sector y devoluciones en tiempo real. Incluso podría ajustarse al estilo de empresas específicas o a las competencias más buscadas en cada rubro.
4. Búsquedas más inteligentes y menos azar: la IA también podría sugerir ofertas laborales acordes al perfil del usuario, filtrando por ubicación, nivel de experiencia, idioma o expectativas salariales. Esto haría que la búsqueda sea más estratégica y menos aleatoria, ayudando a concentrar esfuerzos en oportunidades reales.
Por qué puede cambiar la forma de buscar trabajo
Conseguir empleo suele demandar tiempo, recursos y acceso a asesoramiento profesional. Integrar todas estas herramientas en una sola plataforma podría democratizar el acceso a orientación laboral, especialmente para jóvenes, perfiles en formación o personas sin posibilidades de pagar servicios de coaching.
Por ahora, OpenAI confirmó que la función está en fase de prueba y sin fecha oficial de lanzamiento. Aun así, todo indica que podría llegar en algún momento de 2026. Si se concreta, ChatGPT dejaría de ser solo una herramienta de consulta para convertirse en un aliado directo en el desarrollo profesional.