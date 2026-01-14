En vez de sacarte el trabajo, ChatGPT Jobs podría ayudarte a buscarlo

El proyecto fue llamado provisionalmente "Jobs" y aparece en la barra lateral de la página. Más allá de responder preguntas o generar textos sueltos, la idea es que la IA guíe a los usuarios paso a paso: desde armar un currículum competitivo hasta prepararse para una entrevista o detectar oportunidades acordes al perfil profesional. Así, ChatGPT apunta a ocupar un rol similar al de un orientador laboral digital.