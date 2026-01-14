Dos hoteles argentinos fueron nombrados entre los mejores de Sudamérica: ¿dónde quedan?

Si había dudas sobre cuál es el destino preferido de los turistas, la última lista de Fodor’s, la famosa marca de guías de viaje, consolida a Mendoza como la tendencia absoluta para este 2026. La provincia está siendo protagonista de múltiples recomendaciones por su gastronomía y actividades, pero esta vez el foco está puesto en sus hoteles de lujo.
Específicamente, el Suites SB Winemaker’s House & Spa y el Cavas Wine Lodge fueron incluidos en la prestigiosa selección de los establecimientos más espectaculares de Sudamérica. Entre el paisaje árido y los extensos viñedos de la región cuyana, estos dos alojamientos revelan una postal acogedora, digna de refugios para enólogos aspirantes, ofreciendo una experiencia inmersiva donde cada rincón evoca la calidez de una cena a la luz de las velas.
Los mejores hoteles de Sudamérica, según Fodor's
Winemaker’s House & Spa: El santuario del vino en Mendoza
De acuerdo con la mención de Fodor's, el Suites SB Winemaker’s House & Spa es una “joya hotelera” que redefine el significado de "viajes de bienestar de lujo". El complejo fue presentado por Susana Balbo, la primera enóloga argentina, y es “un oasis de siete suites” que atiende las necesidades de los viajeros con restaurantes de primera calidad, habitaciones equipadas con sistemas sofisticados y espacios de relajación de excelencia.
Entre sus instalaciones se destaca el bar “La Vida con chimenea”, una piscina al aire libre y dormitorios de última generación que cuentan con saunas secos privados, baños de vapor y bañeras de inmersión recicladas a partir de antiguas vasijas de concreto.
Los tratamientos en la habitación incorporan los encantadores aromas locales de flores de uva y hierbas cosechadas directamente del jardín de la propiedad. Estas terapias forman parte de masajes multisensoriales y rituales faciales que buscan calmar a los huéspedes y ayudarlos a integrarse plenamente con la naturaleza.
Desde Fodor’s concluyeron que, si bien la región de Cuyo exige una jornada completa de exploración —con caminatas por los Andes, brindis en las salas de cata y largos recorridos por el Parque General San Martín—, la propuesta de Balbo se posiciona como un respiro necesario.
Cavas Wine Lodge: Elegancia colonial en Luján de Cuyo
Escondido en un viñedo apartado, una bodega bien surtida y una gran variedad de fantásticas cosechas argentinas esperan a los amantes del vino en Cavas Wine Lodge. El único hospedaje boutique de la provincia con la etiqueta Relais & Châteaux rinde homenaje a la arquitectura colonial con cada detalle meticuloso en sus 17 impresionantes suites independientes.
Entre sus comodidades se encuentran minipiscinas privadas Hiroki, una terraza en la azotea con chimeneas diseñadas para disfrutar de los atardeceres andinos y el detalle de una bolsa de agua caliente a los pies de la cama para las noches de montaña. Una nota amable, dejada durante el servicio de cobertura, indica incluso la hora del amanecer del día siguiente para que los huéspedes no se pierdan los rayos rosados que se reflejan en las cumbres.
En el spa de estilo morisco, los visitantes pueden dedicar tiempo a una sesión completa de vinoterapia que incluye una experiencia única de baño de Bonarda. Además de las catas de aceite de oliva y vino guiadas por el sumiller, el hotel ofrece clases de asado y recorridos en bicicleta. Con todas las comidas contempladas, incluyendo el té de la tarde, no es necesario salir de la finca, aunque el hotel se encuentra a poca distancia de prestigiosos restaurantes como Zonda Cocina de Paisaje y Riccitelli Bistró.