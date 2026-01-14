Dos hoteles argentinos fueron nombrados entre los mejores de Sudamérica: ¿dónde quedan?

Entre sus comodidades se encuentran minipiscinas privadas Hiroki, una terraza en la azotea con chimeneas diseñadas para disfrutar de los atardeceres andinos y el detalle de una bolsa de agua caliente a los pies de la cama para las noches de montaña. Una nota amable, dejada durante el servicio de cobertura, indica incluso la hora del amanecer del día siguiente para que los huéspedes no se pierdan los rayos rosados que se reflejan en las cumbres.