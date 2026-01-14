Secciones
SociedadTurismo

Dos hoteles argentinos fueron nombrados entre los mejores de Sudamérica: ¿dónde quedan?

En una misma provincia es posible encontrar dos de los mejores alojamientos de la región.

Suites SB Winemaker's House & Spa, uno de los mejores de Sudamérica según Fodor's. Suites SB Winemaker's House & Spa, uno de los mejores de Sudamérica según Fodor's. Cortesía de SB Winemaker's House & Spa Suites
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Si había dudas sobre cuál es el destino preferido de los turistas, la última lista de Fodor’s, la famosa marca de guías de viaje, consolida a Mendoza como la tendencia absoluta para este 2026. La provincia está siendo protagonista de múltiples recomendaciones por su gastronomía y actividades, pero esta vez el foco está puesto en sus hoteles de lujo.

Hotel Platino propone descanso, diversión y todo incluido en Termas de Río Hondo

Hotel Platino propone descanso, diversión y todo incluido en Termas de Río Hondo

Específicamente, el Suites SB Winemaker’s House & Spa y el Cavas Wine Lodge fueron incluidos en la prestigiosa selección de los establecimientos más espectaculares de Sudamérica. Entre el paisaje árido y los extensos viñedos de la región cuyana, estos dos alojamientos revelan una postal acogedora, digna de refugios para enólogos aspirantes, ofreciendo una experiencia inmersiva donde cada rincón evoca la calidez de una cena a la luz de las velas.

Los mejores hoteles de Sudamérica, según Fodor's

Winemaker’s House & Spa: El santuario del vino en Mendoza

De acuerdo con la mención de Fodor's, el Suites SB Winemaker’s House & Spa es una “joya hotelera” que redefine el significado de "viajes de bienestar de lujo". El complejo fue presentado por Susana Balbo, la primera enóloga argentina, y es “un oasis de siete suites” que atiende las necesidades de los viajeros con restaurantes de primera calidad, habitaciones equipadas con sistemas sofisticados y espacios de relajación de excelencia.

Entre sus instalaciones se destaca el bar “La Vida con chimenea”, una piscina al aire libre y dormitorios de última generación que cuentan con saunas secos privados, baños de vapor y bañeras de inmersión recicladas a partir de antiguas vasijas de concreto.

Los tratamientos en la habitación incorporan los encantadores aromas locales de flores de uva y hierbas cosechadas directamente del jardín de la propiedad. Estas terapias forman parte de masajes multisensoriales y rituales faciales que buscan calmar a los huéspedes y ayudarlos a integrarse plenamente con la naturaleza.

Desde Fodor’s concluyeron que, si bien la región de Cuyo exige una jornada completa de exploración —con caminatas por los Andes, brindis en las salas de cata y largos recorridos por el Parque General San Martín—, la propuesta de Balbo se posiciona como un respiro necesario.

Cavas Wine Lodge: Elegancia colonial en Luján de Cuyo

Escondido en un viñedo apartado, una bodega bien surtida y una gran variedad de fantásticas cosechas argentinas esperan a los amantes del vino en Cavas Wine Lodge. El único hospedaje boutique de la provincia con la etiqueta Relais & Châteaux rinde homenaje a la arquitectura colonial con cada detalle meticuloso en sus 17 impresionantes suites independientes.

Entre sus comodidades se encuentran minipiscinas privadas Hiroki, una terraza en la azotea con chimeneas diseñadas para disfrutar de los atardeceres andinos y el detalle de una bolsa de agua caliente a los pies de la cama para las noches de montaña. Una nota amable, dejada durante el servicio de cobertura, indica incluso la hora del amanecer del día siguiente para que los huéspedes no se pierdan los rayos rosados que se reflejan en las cumbres.

En el spa de estilo morisco, los visitantes pueden dedicar tiempo a una sesión completa de vinoterapia que incluye una experiencia única de baño de Bonarda. Además de las catas de aceite de oliva y vino guiadas por el sumiller, el hotel ofrece clases de asado y recorridos en bicicleta. Con todas las comidas contempladas, incluyendo el té de la tarde, no es necesario salir de la finca, aunque el hotel se encuentra a poca distancia de prestigiosos restaurantes como Zonda Cocina de Paisaje y Riccitelli Bistró.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
4

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
5

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
6

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Más Noticias
La reina del flow 3: cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Comentarios