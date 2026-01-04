Hotel Platino propone descanso, diversión y todo incluido en Termas de Río Hondo

El hotel invita a vivir unas vacaciones donde el descanso, el entretenimiento y la buena gastronomía están incluidos desde el primero hasta el último día. La propuesta resulta ser la más conveniente, y no solo por la comodidad de sus instalaciones y su servicio de excelencia, sino también económicamente hablando. A la hora de hacer cálculos, Hotel Platino se corona como la mejor opción ya que cualquier cabaña o residencial de tres estrellas tiene un costo similar por noche, pero ofrece solo desayuno, y hay que sumar luego varios gastos extras: el resto de las comidas, bebidas y esparcimiento.