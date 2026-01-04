Secciones
Hotel Platino propone descanso, diversión y todo incluido en Termas de Río Hondo

Un all inclusive pensado para disfrutar sin gastos extras, con entretenimiento permanente, spa de primer nivel y propuestas para toda la familia.

Elegir dónde pasar las vacaciones de verano ya no es solo una cuestión de destino, sino de experiencia. En ese escenario, el Hotel Platino de Termas de Río Hondo se posiciona como una de las alternativas más atractivas del norte argentino, gracias a una propuesta all inclusive que permite disfrutar sin preocupaciones y sin gastos imprevistos.

El hotel invita a vivir unas vacaciones donde el descanso, el entretenimiento y la buena gastronomía están incluidos desde el primero hasta el último día. La propuesta resulta ser la más conveniente, y no solo por la comodidad de sus instalaciones y su servicio de excelencia, sino también económicamente hablando. A la hora de hacer cálculos, Hotel Platino se corona como la mejor opción ya que cualquier cabaña o residencial de tres estrellas tiene un costo similar por noche, pero ofrece solo desayuno, y hay que sumar luego varios gastos extras: el resto de las comidas, bebidas y esparcimiento.

Hotel Platino, en cambio, lo tiene todo y cada jornada está diseñada para sentirse como un mes entero de descanso. Su sistema all inclusive permite olvidarse de la billetera y solo dedicarse a disfrutar: ofrece gastronomía de primer nivel y a toda hora, bebidas sin límites (incluidas las opciones con alcohol), actividades recreativas para adultos y niños, espectáculos y espacios de relax para que no falte nada.

Días activos y noches memorables Cada mañana comienza con un desayuno buffet completo y una grilla de actividades para todos los gustos: yoga, aquagym, caminatas por la costanera, senderismo, visitas al autódromo, al golf internacional y paseos en mountain bike.

Quienes buscan un momento de calma encuentran en el spa un verdadero refugio. Con circuito hídrico, cámara de ozono, sauna, cama solar y gabinetes de relajación, el espacio está pensado para contrarrestar el efecto del calor termal y ofrecer una sensación profunda de bienestar.

Desde las 17, la piscina climatizada se convierte en el centro de la acción: juegos recreativos, torneos de metegol, truco, sapo, salsa, merengue y burako marcan el ritmo de la tarde. A las 18.30 llegan los clásicos del Platino: pizzas a la parrilla, tacos, asadito árabe y un clima relajado que invita a compartir.

Hotel Platino propone descanso, diversión y todo incluido en Termas de Río Hondo

Los más chicos también tienen su propio universo, con un salón especialmente diseñado que incluye minicine, simulador de Fórmula 1, juegos, pool y propuestas supervisadas que garantizan diversión y seguridad. Así, mientras ellos la pasan bien, los adultos se relajan con buena comida, música y un clima distendido.

Cuando cae el sol, el hotel se transforma. Shows en vivo, música, karaoke y espectáculos convierten cada noche en un recuerdo especial. La gastronomía acompaña con propuestas variadas y de calidad, y los huéspedes pueden elegir entre su restaurante principal y su parrillada, la ya reconocida Zambra.

En el Hotel Platino, el aburrimiento no existe. Todo está pensado para que los huéspedes no necesiten mover el auto durante su estadía y para que cada integrante de la familia encuentre su propio espacio de disfrute. Es una verdadera fábrica de buenos momentos, donde el descanso se combina con la diversión y la calidez de un servicio que cuida cada detalle.

Para conocer más sobre la propuesta y reservar, se puede visitar la web oficial o las redes sociales del hotel: @hotelplatinotermas

