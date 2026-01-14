Una nave espacial fuera de control podría chocar contra la Tierra: ¿cuáles serían los riesgos?

La sonda había sido lanzada en 1972 con el objetivo de llegar a Venus, pero la misión fracasó poco después del despegue y el artefacto quedó varado en la órbita terrestre. Más de cinco décadas después, y tras permanecer como chatarra espacial, la fuerza de gravedad del planeta comienza a arrastrarla hacia un desenlace que pondrá fin a su prolongado recorrido por el espacio.