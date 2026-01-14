Secciones
SociedadActualidad

Una nave espacial fuera de control podría chocar contra la Tierra: ¿cuáles serían los riesgos?

El Kosmos 482, lanzado en 1972 y destinado a Venus, caerá tras más de 50 años en órbita y su trayectoria es incierta.

Alerta espacial: una nave está a la deriva y podría impactar en la Tierra Alerta espacial: una nave está a la deriva y podría impactar en la Tierra
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Una nave espacial soviética de 53 años, conocida como Kosmos 482, atraviesa la etapa final de su descenso hacia la Tierra y se estima que reingresará a la atmósfera terrestre en el transcurso de esta semana. La información fue difundida por especialistas en el seguimiento de desechos espaciales y despertó inquietud debido a la falta de precisiones sobre el lugar de impacto.

La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

La sonda había sido lanzada en 1972 con el objetivo de llegar a Venus, pero la misión fracasó poco después del despegue y el artefacto quedó varado en la órbita terrestre. Más de cinco décadas después, y tras permanecer como chatarra espacial, la fuerza de gravedad del planeta comienza a arrastrarla hacia un desenlace que pondrá fin a su prolongado recorrido por el espacio.

Una nave espacial soviética podría impactar en la Tierra: qué dicen los expertos sobre los riesgos

De acuerdo con los especialistas, el escenario podría ser comparable al impacto de un meteorito, con la posibilidad de generar daños materiales o incluso afectar a personas durante su caída, aunque remarcan que se trata de un riesgo reducido. Si bien la chance de que los restos alcancen zonas habitadas es baja, no puede descartarse por completo.

La principal dificultad radica en la imposibilidad de prever con exactitud el punto de caída de este tipo de basura espacial, en especial cuando se trata de un reingreso no controlado como el del Kosmos 482. Aun así, los expertos continúan siguiendo su trayectoria para intentar anticipar su destino final. 

En diálogo con NPR, el astrónomo Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, señaló que “existe una probabilidad de que pueda impactar en algún lugar donde dañe propiedades”, y aclaró que hay “una pequeña probabilidad —pero es como una entre miles— de que pueda herir a alguien”.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
4

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
5

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
6

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Más Noticias
Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

La reina del flow 3: cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

"La reina del flow 3": cuándo y a qué hora se estrena la nueva temporada en Netflix

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Cuánto cuestan las entradas para BTS en Argentina?: precios estimados y cuándo salen a la venta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Comentarios