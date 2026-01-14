Una nave espacial fuera de control podría chocar contra la Tierra: ¿cuáles serían los riesgos?

Una nave espacial soviética de 53 años, conocida como Kosmos 482, atraviesa la etapa final de su descenso hacia la Tierra y se estima que reingresará a la atmósfera terrestre en el transcurso de esta semana. La información fue difundida por especialistas en el seguimiento de desechos espaciales y despertó inquietud debido a la falta de precisiones sobre el lugar de impacto.
La sonda había sido lanzada en 1972 con el objetivo de llegar a Venus, pero la misión fracasó poco después del despegue y el artefacto quedó varado en la órbita terrestre. Más de cinco décadas después, y tras permanecer como chatarra espacial, la fuerza de gravedad del planeta comienza a arrastrarla hacia un desenlace que pondrá fin a su prolongado recorrido por el espacio.
Una nave espacial soviética podría impactar en la Tierra: qué dicen los expertos sobre los riesgos
De acuerdo con los especialistas, el escenario podría ser comparable al impacto de un meteorito, con la posibilidad de generar daños materiales o incluso afectar a personas durante su caída, aunque remarcan que se trata de un riesgo reducido. Si bien la chance de que los restos alcancen zonas habitadas es baja, no puede descartarse por completo.
La principal dificultad radica en la imposibilidad de prever con exactitud el punto de caída de este tipo de basura espacial, en especial cuando se trata de un reingreso no controlado como el del Kosmos 482. Aun así, los expertos continúan siguiendo su trayectoria para intentar anticipar su destino final.
En diálogo con NPR, el astrónomo Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, señaló que “existe una probabilidad de que pueda impactar en algún lugar donde dañe propiedades”, y aclaró que hay “una pequeña probabilidad —pero es como una entre miles— de que pueda herir a alguien”.