Boca acelera por dos refuerzos más: cómo están las negociaciones

Boca empieza a mover fuerte el tablero para 2026 y el primer nombre que está a punto de hacerse oficial es el de Marino Hinestroza. El extremo colombiano, un viejo objetivo de Juan Román Riquelme, llegará en una operación cercana a los cinco millones de dólares y será apenas el inicio de un mercado de pases que promete varias incorporaciones para un plantel que tendrá como gran desafío la próxima Copa Libertadores.
Con ese frente prácticamente cerrado, Marcelo Delgado y el área de fútbol ya reactivaron dos negociaciones más, ambas con San Lorenzo como contraparte: Alexis Cuello y Gastón Hernández.
¿Cómo está el caso Cuello?
Después de días de tensión por la postura inflexible de la dirigencia azulgrana, Boca volvió a encontrar una ventana para negociar por el delantero. En las últimas horas hubo nuevos contactos entre los clubes y se acordó retomar el diálogo de manera directa por el 60% del pase, que pertenece al “Ciclón”.
En Boedo pretenden al menos tres millones de dólares limpios, una cifra que Boca ya rozó en conversaciones informales, aunque todavía sin lograr el visto bueno definitivo. La idea en la Ribera es presentar una oferta formal en breve para destrabar una operación que había quedado casi descartada y que ahora volvió a ganar impulso.
Hernández es considerada una pieza valiosa
La situación del defensor es más enredada. Hernández, capitán de San Lorenzo, fue ofrecido a Boca por su entorno y el interés es concreto: en el club lo siguen desde 2024 y lo consideran una pieza valiosa para reforzar la defensa.
Sin embargo, la negociación está trabada por la postura de la dirigencia azulgrana, que demora definiciones y no habilita un diálogo fluido con el representante del jugador. En Boca aseguran que intentarán acelerar en los próximos días, tal como lo hicieron por Hinestroza y Cuello, para obtener una respuesta clara y resolver si la operación avanza o se descarta.
Con el colombiano a punto de firmar y dos nombres pesados en carpeta, el mercado "xeneize" recién empieza a tomar forma.