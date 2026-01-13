Boca acelera por dos refuerzos más: cómo están las negociaciones

Boca empieza a mover fuerte el tablero para 2026 y el primer nombre que está a punto de hacerse oficial es el de Marino Hinestroza. El extremo colombiano, un viejo objetivo de Juan Román Riquelme, llegará en una operación cercana a los cinco millones de dólares y será apenas el inicio de un mercado de pases que promete varias incorporaciones para un plantel que tendrá como gran desafío la próxima Copa Libertadores.