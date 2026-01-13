Secciones
DeportesFútbol

Boca acelera por dos refuerzos más: cómo están las negociaciones

El "xeneize" apuesta a mejorar el plantel de cara a una temporada en la que su mayor objetivo será la Copa Libertadores.

NEGOCIACIONES. Riquelme está detrás de cada una de las tratativas de refuerzos de Boca. NEGOCIACIONES. Riquelme está detrás de cada una de las tratativas de refuerzos de Boca.
Hace 2 Hs

Boca empieza a mover fuerte el tablero para 2026 y el primer nombre que está a punto de hacerse oficial es el de Marino Hinestroza. El extremo colombiano, un viejo objetivo de Juan Román Riquelme, llegará en una operación cercana a los cinco millones de dólares y será apenas el inicio de un mercado de pases que promete varias incorporaciones para un plantel que tendrá como gran desafío la próxima Copa Libertadores.

Con ese frente prácticamente cerrado, Marcelo Delgado y el área de fútbol ya reactivaron dos negociaciones más, ambas con San Lorenzo como contraparte: Alexis Cuello y Gastón Hernández.

¿Cómo está el caso Cuello?

Después de días de tensión por la postura inflexible de la dirigencia azulgrana, Boca volvió a encontrar una ventana para negociar por el delantero. En las últimas horas hubo nuevos contactos entre los clubes y se acordó retomar el diálogo de manera directa por el 60% del pase, que pertenece al “Ciclón”.

En Boedo pretenden al menos tres millones de dólares limpios, una cifra que Boca ya rozó en conversaciones informales, aunque todavía sin lograr el visto bueno definitivo. La idea en la Ribera es presentar una oferta formal en breve para destrabar una operación que había quedado casi descartada y que ahora volvió a ganar impulso.

Hernández es considerada una pieza valiosa

La situación del defensor es más enredada. Hernández, capitán de San Lorenzo, fue ofrecido a Boca por su entorno y el interés es concreto: en el club lo siguen desde 2024 y lo consideran una pieza valiosa para reforzar la defensa.

Sin embargo, la negociación está trabada por la postura de la dirigencia azulgrana, que demora definiciones y no habilita un diálogo fluido con el representante del jugador. En Boca aseguran que intentarán acelerar en los próximos días, tal como lo hicieron por Hinestroza y Cuello, para obtener una respuesta clara y resolver si la operación avanza o se descarta.

Con el colombiano a punto de firmar y dos nombres pesados en carpeta, el mercado "xeneize" recién empieza a tomar forma.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Atlético San LorenzoJuan Román RiquelmeLiga Profesional de FútbolMarino HinestrozaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados
1

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
2

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas
3

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano
4

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia
5

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
6

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Más Noticias
Es campeona sudamericana y debe trabajar como profesora en un gimnasio para sostener su carrera en el sóftbol

Es campeona sudamericana y debe trabajar como profesora en un gimnasio para sostener su carrera en el sóftbol

San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

San Martín no afloja: tres presentaciones oficiales de refuerzos y más nombres en camino

Imputaron a Tapia por una causa fiscal millonaria mientras crece el escándalo en la AFA

Imputaron a Tapia por una causa fiscal millonaria mientras crece el escándalo en la AFA

Escándalo en la AFA: qué es Guardians of the Ball, la empresa santiagueña que desembarcó en el fútbol argentino con respaldo de Gerardo Zamora

Escándalo en la AFA: qué es Guardians of the Ball, la empresa santiagueña que desembarcó en el fútbol argentino con respaldo de Gerardo Zamora

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

Alpine oficializó la salida de uno de sus pilotos en la previa de la temporada 2026 de Fórmula 1

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Comentarios