Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y enfrentará a un top 10 por un lugar en semifinales

El partido ante Brooksby tuvo un primer set marcado por las imprecisiones con el servicio. Báez cedió su saque en dos ocasiones, pero aprovechó tres quiebres sobre el estadounidense para inclinar la balanza por 7-5. A partir de ahí, el encuentro tuvo un solo protagonista. En el segundo parcial, el argentino rompió el saque de su rival en tres oportunidades y cerró el triunfo con un contundente 6-0.