Sebastián Báez sigue de racha en Auckland y enfrentará a un top 10 por un lugar en semifinales

Sebastián Báez volvió a confirmar que atraviesa uno de los mejores arranques de temporada de su carrera. En los octavos de final del ATP 250 de Auckland, el bonaerense derrotó con autoridad al estadounidense Jenson Brooksby por 7-5 y 6-0 y se metió entre los ocho mejores del torneo neozelandés, donde ahora lo espera una verdadera prueba de fuego.
El argentino, ubicado en el puesto 39 del ranking mundial, necesitó apenas una hora y 29 minutos para sellar su clasificación y estirar su invicto en 2026 con cinco partidos jugados, cinco ganados, todos sobre canchas duras. Un dato que no pasa inadvertido si se tiene en cuenta que en toda la temporada pasada apenas había logrado tres triunfos en esa superficie.
El partido ante Brooksby tuvo un primer set marcado por las imprecisiones con el servicio. Báez cedió su saque en dos ocasiones, pero aprovechó tres quiebres sobre el estadounidense para inclinar la balanza por 7-5. A partir de ahí, el encuentro tuvo un solo protagonista. En el segundo parcial, el argentino rompió el saque de su rival en tres oportunidades y cerró el triunfo con un contundente 6-0.
La confianza de Báez no es casual. Su gira por Oceanía comenzó en la United Cup, donde sumó victorias de peso frente a Taylor Fritz, Jaume Munar y Stanislas Wawrinka, pese a la eliminación del equipo argentino en cuartos de final. Luego, en su debut en Auckland, también había superado al estadounidense Emilio Nava en tres sets, despejando cualquier duda sobre su adaptación a la superficie.
Ahora, el desafío será mayúsculo. Por un lugar en semifinales, Báez se medirá con Ben Shelton, número 8 del mundo y primer preclasificado del torneo. El estadounidense viene de eliminar a Francisco Comesaña por 7-5 y 6-4 y mantiene un historial perfecto frente a tenistas argentinos, con 12 triunfos en 12 partidos. Además, el único antecedente entre ambos también favoreció a Shelton, en Auckland 2023.
El encuentro se disputará este miércoles, ya jueves en Nueva Zelanda, en el segundo turno de la cancha central, cerca de las 21.30.
La jornada, en tanto, dejó un saldo negativo para otros representantes nacionales. En Adelaida, Francisco Cerúndolo se despidió en su debut tras caer ante Munar por 3-6, 7-5 y 6-4. En Hobart, Solana Sierra tampoco pudo avanzar y quedó eliminada frente a la croata Antonia Ruzic por 7-5 y 6-4.
Mientras tanto, Báez sigue firme, con el juego, la confianza y los resultados alineados, decidido a desafiar una estadística que hasta ahora siempre fue adversa para los argentinos.