Una chica de 18 años habría apuñalado a su novio tras una violenta discusión

Una joven de 18 años fue detenida este martes acusada de haber atacado a puñaladas a su novio luego de una violenta discusión. El joven sufrió graves heridas y permanece internado en estado crítico, mientras que la sospechosa quedó imputada por el delito de tentativa de homicidio.
El dramático episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Ensenada. Hasta el lugar se dirigió personal del Comando de Patrullas tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre con importantes lesiones.
Al arribar, los efectivos constataron que la víctima presentaba cortes en el pecho, la espalda, una mano y el rostro. De inmediato, le brindaron asistencia, solicitaron una ambulancia y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Celestino, donde quedó internado en grave estado.
Según los primeros datos aportados por los investigadores al medio 0221, el joven habría mantenido una discusión con su pareja momentos antes del ataque. Una vecina del lugar aportó información clave para la causa: aseguró haber visto cómo la pareja, conocida de su hijo, se encontraba peleando.
Durante el procedimiento, en el patio de la vivienda donde ocurrió el hecho, la policía halló manchas de sangre, un cuchillo y un retazo de tela de jean con restos hemáticos. Todos esos elementos fueron secuestrados como prueba.
Con la información recolectada, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda en la zona y se dirigieron a una vivienda cercana, donde finalmente localizaron y detuvieron a la joven de 18 años, señalada como la autora del ataque. La sospechosa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial La Plata.
La casa donde se produjo el violento episodio permaneció resguardada a la espera del trabajo de los peritos. En paralelo, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y seguir la evolución del estado de salud de la víctima, que permanece internada en estado crítico.