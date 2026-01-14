Una chica de 18 años habría apuñalado a su novio tras una violenta discusión

Con la información recolectada, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda en la zona y se dirigieron a una vivienda cercana, donde finalmente localizaron y detuvieron a la joven de 18 años, señalada como la autora del ataque. La sospechosa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 del Departamento Judicial La Plata.