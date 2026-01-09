Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Si bien el Caballo es un signo con rasgos egoístas, también posee un costado solidario que “sale en busca de la solución de los problemas”. Durante agosto, esa faceta se ve reforzada por la influencia del Mono, impulsando causas humanitarias y acciones colectivas. Para la especialista, se trata de un período de “respiro, de cooperación y de iniciativas colectivas”.