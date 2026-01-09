Secciones
Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Con el inicio del año del Caballo de Fuego el 17 de febrero de 2026, la popular astróloga anticipa cuál será el mes más favorable del horóscopo chino.

El 2026 será el año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino
Por LA GACETA Hace 1 Hs

El Horóscopo chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado al movimiento, la acción y los cambios repentinos. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, reconocida astróloga y referente de la astrología oriental, este ciclo traerá oportunidades ligadas al crecimiento personal, los giros de rumbo y las decisiones que impulsan transformaciones profundas.

Dentro de ese escenario dinámico, habrá un mes que se destacará por concentrar la mayor energía favorable para avanzar, animarse a lo nuevo y capitalizar oportunidades clave. Según Squirru, será un período decisivo para quienes estén dispuestos a salir de la zona de confort y acompañar el ritmo acelerado que propone el Año del Caballo.

Horóscopo chino 2026: el mes con más oportunidades y transformaciones, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, agosto, mes regido por el Mono, se presenta como uno de los momentos más relevantes y positivos del ciclo. La astróloga explica que la armonía entre las energías del Caballo y el Mono da lugar a un escenario especialmente propicio.

“Esta combinación funciona muy bien para proyectos vinculados a lo solidario y lo comunitario”, afirma Squirru, y destaca que el vínculo entre ambos signos estimula la cooperación y el altruismo, elementos necesarios para afrontar los retos a nivel global.

Si bien el Caballo se caracteriza por ciertos rasgos egoístas, también posee un costado solidario que “sale en busca de la solución de los problemas”. Durante agosto, la influencia del Mono potencia esa cualidad, impulsando iniciativas humanitarias y acciones colectivas. Para la astróloga, se trata de un período de “respiro, de cooperación y de iniciativas colectivas”.

Si bien el Caballo es un signo con rasgos egoístas, también posee un costado solidario que "sale en busca de la solución de los problemas". Durante agosto, esa faceta se ve reforzada por la influencia del Mono, impulsando causas humanitarias y acciones colectivas. Para la especialista, se trata de un período de "respiro, de cooperación y de iniciativas colectivas".

