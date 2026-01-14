Cuando la ornamentación para la muerte se interpreta como un lenguaje de su tiempo

El trabajo no es resultado de una investigación circunstancial. Se viene desarrollando desde 2022, tras la obtención por parte de Naser de la beca Estímulo a las Vocaciones Científicas, que otorga el Consejo Interuniversitario Nacional, y se inscribe en el Proyecto de Investigación de la UNT “Arquitectura, Filosofía y Estética. Imbricancias, diálogos y transferencias transdisciplinarias e interdisciplinares”, que dirige Medina. Aunque la investigación general lleva más de tres años, la ponencia premiada se concentró en el último año, a partir de la obtención de la Beca Estudiantil de Investigación, que concede la UNT.