“Morirá de pie” el gomero frente al Cementerio del Oeste

“Lo que quiero resaltar es que el gomero no está muerto todavía y no está muerto quien pelea”, sostuvo Pérez. Así, no talar el árbol renueva las expectativas sobre su recuperación. “Aún tiene vida y nosotros, esperanza. La poda podría estimular al árbol a tirar brotes nuevos y que las pocas raíces que ahora sostienen su vida sean suficientes para mantener esos retoños”, detalló el activista, ilusionado con un renacimiento potencial.