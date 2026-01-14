Nuevo incendioen Epuyén

En medio de un nuevo foco activo que afecta a la localidad de Epuyén, el Concejo Deliberante de esa ciudad decretó la Catástrofe ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria en respuesta a los brutales incendios forestales que ya quemaron más de 12.000 hectáreas en la zona.
Todo esto se da en el marco de una reactivación de las llamas en una ladera del cerro que bordea el lago Epuyén y que se ve afectado por las intensas ráfagas de viento en la zona que impulsa el fuego.
Las ráfagas, que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, impulsaron el humo en dirección al pueblo y favorecieron la propagación de lenguas de fuego a través de la vegetación. Lo positivo es que se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante las noches.
Cabe mencionar que el avance del fuego no solo provocó pérdidas materiales; las reservas naturales, hábitat de especies autóctonas y fuente de recursos para actividades productivas y turísticas, sufren daños irreversibles.