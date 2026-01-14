Secciones
SociedadClima y ecología

Nuevo incendioen Epuyén

Declararon la emergencia ígnea, y está en riesgo también el turismo.

Nuevo incendioen Epuyén
Hace 15 Min

En medio de un nuevo foco activo que afecta a la localidad de Epuyén, el Concejo Deliberante de esa ciudad decretó la Catástrofe ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria en respuesta a los brutales incendios forestales que ya quemaron más de 12.000 hectáreas en la zona. 

Todo esto se da en el marco de una reactivación de las llamas en una ladera del cerro que bordea el lago Epuyén y que se ve afectado por las intensas ráfagas de viento en la zona que impulsa el fuego. 

Las ráfagas, que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, impulsaron el humo en dirección al pueblo y favorecieron la propagación de lenguas de fuego a través de la vegetación. Lo positivo es que se aguardan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante las noches. 

Cabe mencionar que el avance del fuego no solo provocó pérdidas materiales; las reservas naturales, hábitat de especies autóctonas y fuente de recursos para actividades productivas y turísticas, sufren daños irreversibles.

Temas Patagonia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
1

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano
2

Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
3

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”
4

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?
5

¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral
6

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Más Noticias
Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Escándalo sanitario en Salta: allanaron una carnicería sospechada de vender embutidos con carne de gato

Escándalo sanitario en Salta: allanaron una carnicería sospechada de vender embutidos con carne de gato

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 30 heridos en la Costa Atlántica

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 30 heridos en la Costa Atlántica

Vivía en Francia y estaba de visita: quién era el joven marplatense que murió arrastrado por la ola gigante en Mar Chiquita

Vivía en Francia y estaba de visita: quién era el joven marplatense que murió arrastrado por la ola gigante en Mar Chiquita

¿El martes termina con tormentas? Esto dice el Servicio Meteorológico para Tucumán

¿El martes termina con tormentas? Esto dice el Servicio Meteorológico para Tucumán

Comentarios