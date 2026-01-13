¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?

Desde la infortunada, unilateral y autoritaria decisión de otorgar al club Rosario Central un trofeo inexistente, el ya famoso “título de escritorio”, por el solo mérito de haber alcanzado durante 2025 el mayor puntaje (producto de la suma de lo obtenido en diferentes torneos realizados a lo largo del año), se inició una serie interminable de acontecimientos, políticos, jurídicos y judiciales que han puesto a la Asociación del Fútbol Argentino en una situación de grave enfrentamiento con las instituciones del Estado nacional.