Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano

Para muchas personas, el agua se presenta como una opción aburrida. Aunque la insipidez es una de sus características, hay quienes no pueden familiarizarse con la más sana de todas las bebidas. Ante esta problemática que afecta directamente la salud, las aguas frutadas vienen a plantearse como una solución. Los toques de frutas le dan un sabor diferente que la vuelven casi un jugo y siguen teniendo un bajo contenido de calorías.