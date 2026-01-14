Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

El pasado lunes, alrededor de las 15, personal del Complejo Penitenciario Villa Urquiza llevó adelante una requisa en la Unidad N.º 2, en el marco de los controles diarios que realiza el Servicio Penitenciario. Durante el proceso detectaron que tres detenidos tenían escondidos estupefacientes y comprimidos entre las pertenencias. Inmediatamente se dio aviso a la División de Drogas Peligrosas de la Capital para continuar con las actuaciones correpondientes.
Tras tomar intervención y por disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo, los efectivos de la Digedrop realizaron las pruebas de campo y procedieron al secuestro de cinco envoltorios de marihuana, con un peso total de 12 gramos; 17 envoltorios de cocaína, con un equivalente a seis gramos; 15 pastillas enteras y otras 15 mitades de comprimidos de color verde agua, los cuales quedaron bajo custodia para su peritaje.
Posteriormente, la autoridad judicial competente ordenó que las novedades sean elevadas mediante la plataforma de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.