Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

El pasado lunes, alrededor de las 15, personal del Complejo Penitenciario Villa Urquiza llevó adelante una requisa en la Unidad N.º 2, en el marco de los controles diarios que realiza el Servicio Penitenciario. Durante el proceso detectaron que tres detenidos tenían escondidos estupefacientes y comprimidos entre las pertenencias. Inmediatamente se dio aviso a la División de Drogas Peligrosas de la Capital para continuar con las actuaciones correpondientes.