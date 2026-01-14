Secciones
Cartas de lectores II: la doctrina Monroe-Trump
En 1822 los países vencedores de Napoleón Bonaparte reafirmaron el principio de intervención europea para sostener a Fernando VII en el trono de España y sus dominios de ultramar en América. Un año antes, fueron conocidas las pretensiones del zar Alejandro I, desde Alaska hasta el norte de California, donde los rusos estaban asentados en Fort Ross. España estaba en retirada de esos territorios y México no parecía tener el poder o interés para defenderlos. Todo provocó que en una declaración de política exterior, el presidente estadounidense James Monroe dijese: “América para los americanos”. Pero teniendo en cuenta que los ciudadanos de Estados Unidos suelen referirse a sí mismos como “América” y “Americans”, es discutible el sentido de tal expresión y pareció más una declaración antirusa que otra cosa. La intervención británica en las Islas Malvinas el 2 de enero de 1833 es una prueba de que la declaración tenía limitaciones geográficas y políticas. En 1904 EEUU respondió rechazando la agresión europea frente a Venezuela por el cobro de sus acreencias internacionales, planteando el conocido “corolario Roosevelt”. Los últimos acontecimientos reafirman la idea de una aplicación continental de la Doctrina Monroe y el “nuevo corolario Trump”, que la extiende a los intereses económicos de EEUU, la lucha contra el narcotráfico y la defensa hemisférica frente a Rusia y China. Esto pone en cuestionamiento todos los principios conocidos del Derecho Internacional Imperativo (“Ius Cogens”). ¿Qué alcances tiene la prohibición del uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales? ¿Qué validez tienen hoy las doctrinas internacionales de los prestigiosos juristas argentinos Carlos Calvo y José María Drago, sobre la no intervención extranjera en asuntos internos y la negación del uso de la fuerza militar para el cobro de la deuda externa? ¿Qué rol cumplen los organismos internacionales como la ONU o la OEA? ¿Pueden los autoproclamados “policías del mundo” en su propia área de influencia geopolítica asegurar la estabilidad y la paz? Muchas preguntas y, como siempre, solo el tiempo se encargará de traernos las respuestas.

Miguel Ángel Reguera

miguelreguera@yahoo.com.ar

