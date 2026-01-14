El derecho a pensar sin trampas

Este 14 de enero no es una fecha más. Se celebra el día Mundial de la Lógica, una jornada proclamada por la Unesco en 2019 para homenajear a dos de los pensadores más influyentes del siglo XX: Kurt Gödel y Alfred Tarski. Pero, sobre todo, para recordar que pensar con rigor, con coherencia y con honestidad intelectual es una condición básica de la vida democrática. En un país como Argentina esa conmemoración tiene una carga particular. No porque falten matemáticos, filósofos o científicos, sino porque la lógica se ha ido perdiendo dentro del debate público. Fue reemplazada por consignas, por eslogans, por relatos emocionales y, cada vez más, por una confusión deliberada entre opinión y verdad.