Trump agita las protestas contra el régimen iraní

En el plano internacional, el tono se endureció. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones rápidamente en respuesta al “aterrador” número de muertos. España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron ayer a diplomáticos iraníes para expresar su condena a la represión en las protestas.