El DNU de la SIDE enfrenta un escenario adverso en el Congreso

Con el Parlamento en receso, la ofensiva de los disidentes se trasladó inicialmente al ámbito judicial. Ya se presentaron al menos cuatro acciones de amparo que buscan frenar la aplicación del decreto por presunta inconstitucionalidad. Sin embargo, el escenario decisivo se abrirá cuando se reactive la actividad en el Congreso, donde el DNU podría transformarse en una nueva puja entre la Casa Rosada y sus adversarios.