Secciones
Política

La oposición busca rechazar el DNU del gobierno de Milei que reestructura la SIDE

Bloques opositores avanzan para rechazar el instrumento que permite a la inteligencia detener personas sin orden judicial.

Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). FOTO TOMADA DE PAGINA12.COM.AR
Hace 2 Hs

La oposición en la Cámara de Diputados acelera su estrategia para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Cuando tengamos 125 votos a favor del rechazo, vamos al recinto”, señaló uno de los legisladores que trabaja para dar de baja el decreto. Por ahora, son 122 los diputados que se oponen al texto, dejando margen para sumar voluntades, consignó el diario "Ámbito".

Desde algunos bloques opositores celebran el avance y aseguran que “el Gobierno está un poquito preocupado”. El DNU, oficializado en los primeros días de enero, enfrenta fuerte rechazo por permitir, entre otros puntos, que personal de inteligencia pueda detener personas sin orden judicial. Como todo decreto de esta naturaleza, mantiene fuerza de ley hasta que ambas cámaras del Congreso decidan ratificarlo o rechazarlo.

Entre los bloques que ya expresaron su rechazo se encuentran Unión por la Patria (93), Unidos (22 cuando jure Juan Schiaretti) y el FIT (cuatro). A ellos se suman diputados de otras provincias y exlibertarios que anticiparon su voto negativo, como Marcela Pagano, quien definió el decreto como “inconstitucional”.

Los números que manejan los opositores son alentadores en comparación con el DNU 70/23, que nunca superó los 115 rechazos y que, pese a que parte de ese mega decreto fue paralizado por la justicia y rechazado en el Senado, nunca fue dado de baja en Diputados. Esta vez, con 122 votos en contra y posibilidad de sumar algunos más, las expectativas de que el decreto naufrague son altas.

El principal desafío sigue siendo reunir el quórum de 129 diputados necesario para iniciar la sesión. Superado ese obstáculo, las chances de que el texto sea rechazado crecen significativamente. Por su parte, el oficialismo busca mantener el decreto vigente: si al menos una de las dos cámaras lo aprueba, quedaría blindado, aunque todavía queda por ver si correrá la misma suerte que el DNU que aumentaba los fondos reservados de la SIDE, el primero en ser rechazado por el Congreso.

En paralelo, los diputados opositores exploran posibles apoyos adicionales, incluyendo bloques provinciales y fuerzas del interbloque que conduce Cristian Ritondo. También siguen presionando en otros frentes: se realizaron tres presentaciones judiciales contra el DNU y se busca que los presidentes de ambas cámaras conformen las comisiones Bicameral de Trámite Legislativo y de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, que deben pronunciarse sobre su validez.

Mientras tanto, el Congreso continúa en receso, y la atención se centra en la reactivación del 11 de febrero, cuando se espera que la reforma laboral sea tratada en el Senado. Con las cámaras en funcionamiento, se definirá el futuro del decreto de la SIDE.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónCongreso de la NaciónSecretaría de Inteligencia del EstadoJuan SchiarettiGobierno nacionalCristian RitondoArgentinaDNU
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Reforma laboral: por qué el Gobierno demoraría la aplicación de los cambios centrales y cómo impactan en las jubilaciones

Reforma laboral: por qué el Gobierno demoraría la aplicación de los cambios centrales y cómo impactan en las jubilaciones

Lo más popular
Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados
1

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
2

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas
3

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano
4

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia
5

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
6

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Más Noticias
“La gente se puede caer”: el video de Rossana Chahla por las veredas que se volvió viral

“La gente se puede caer”: el video de Rossana Chahla por las veredas que se volvió viral

Acevedo marcó límites a la actualización de la ley laboral y defendió los derechos adquiridos

Acevedo marcó límites a la actualización de la ley laboral y defendió los derechos adquiridos

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Comentarios