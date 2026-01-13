La oposición busca rechazar el DNU del gobierno de Milei que reestructura la SIDE

Los números que manejan los opositores son alentadores en comparación con el DNU 70/23, que nunca superó los 115 rechazos y que, pese a que parte de ese mega decreto fue paralizado por la justicia y rechazado en el Senado, nunca fue dado de baja en Diputados. Esta vez, con 122 votos en contra y posibilidad de sumar algunos más, las expectativas de que el decreto naufrague son altas.