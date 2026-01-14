Secciones
Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero
Concejo Deliberante de la Capital. Concejo Deliberante de la Capital.
Hace 1 Hs

El presidente del Concejo Deliberante de la Capital, en ejercicio de la Intendencia, Fernando Juri (PJ), confirmó en una rueda de prensa que brindó esta semana que está prevista una sesión especial extraordinaria antes de la apertura del período ordinario para definir la composición de la mesa de autoridades. “Es una potestad de los concejales, eso está dispuesto por la Ley Orgánica de Municipios”, recalcó el dirigente justicialista. Este tema había sido discutido entre los ediles hasta finales de diciembre. 

Sin embargo, según fuentes consultadas por LA GACETA, no hubo acuerdo con miras a una renovación en la conducción del cuerpo colegiado. “Tenemos prevista una sesión especial extraordinaria entre el 20 y el 25 de febrero, al solo fin de elegir las autoridades”, dijo Juri a la prensa. Trascendió que el peronista, a cargo de la Intendencia por la licencia de la intendenta Rossana Chahla, será ratificado para el próximo período. 

También estaría confirmado el vicepresidente primero, Ramiro Ortega (FR). El interrogante pasaría por la continuidad del radical Leandro Argañaraz, vice segundo. En principio, la idea sería que otro “correligionario” ocupe ese lugar. Suenan los nombres de Federico Romano Norri (h), de José Canelada y de Gustavo Cobos. Pero, si no hay acuerdo, podría llegar a esa silla otro opositor.

Temas Concejo Deliberante de San Miguel de TucumánFederico Romano NorriFernando JuriRossana ChahlaRamiro Ortega
