Elecciones en el Concejo: definirán la mesa de autoridades a finales de febrero

El presidente del Concejo Deliberante de la Capital, en ejercicio de la Intendencia, Fernando Juri (PJ), confirmó en una rueda de prensa que brindó esta semana que está prevista una sesión especial extraordinaria antes de la apertura del período ordinario para definir la composición de la mesa de autoridades. “Es una potestad de los concejales, eso está dispuesto por la Ley Orgánica de Municipios”, recalcó el dirigente justicialista. Este tema había sido discutido entre los ediles hasta finales de diciembre.