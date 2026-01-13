Conmoción en Yerba Buena: investigan la muerte de un niño de dos años

La Justicia investiga el fallecimiento de un niño de dos años en Yerba Buena. El hecho ocurrió en un jardín maternal donde, en esta época del año, estaría funcionando una colonia de vacaciones, ubicado en calle Berutti al 800.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter, quien tomó intervención inmediata tras conocerse el deceso del menor.
Según se desprende de las primeras tareas investigativas, alrededor de las 10.15 el menor se habría ahogado comiendo una uva. Las autoridades del lugar que se encontraban allí intentaron practicarle maniobras de RCP, hasta que finalmente el pequeño fue trasladado al centro de salud municipal Ramón Carrillo.
Tanto al jardín maternal como al nosocomio asistió la fiscal junto a la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, en representación del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del MPF.
Al mismo tiempo, la Fiscal dispuso el despliegue de peritos de distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) con el propósito de levantar evidencias en el lugar del hecho.
Desde la Fiscalía señalaron que allí se secuestró documentación a los fines de confirmar si el lugar contaba con la habilitación correspondiente, como así también cámaras de seguridad para observar cómo se habría dado la dinámica de los acontecimientos. Por último, se informó que durante esta tarde se iba a realizar la autopsia.