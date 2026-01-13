María Fernanda Callejón se cansó y explotó en vivo contra Ángel de Brito: “¡Sos un misógino!”

"Yo no tengo problemas con él. La guerra me la plantea él, no yo. Se puso del lado de mi ex (Ricardo Diotto) en el peor momento de mi vida y de linda, para abajo, me dijo de todo. Y cuando digas que estoy gagá, tené mucho cuidado porque estoy criando a una nena de 10 años. Incluso dijiste que soy una desequilibrada mental y el que está loco acá, sos vos. ¡Pará conmigo porque no da! ¡Te perjudicas vos!", sentenció.