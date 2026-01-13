María Fernanda Callejón se cansó y explotó en vivo contra Ángel de Brito: “¡Sos un misógino!”

María Fernanda Callejón estalló contra Ángel de Brito luego de que el periodista recordara su paso como angelita por LAM y asegurara que su salida del ciclo no se dio en buenos términos.
En su ciclo de streaming por Bondi Live, De Brito lanzó duras declaraciones sobre Callejón: "Nadie la amaba. Al contrario, era densa. Lo que pasa es que a ella se le chocan las neuronas y confunde todo. No quiero decir que está grande pero está gagá, me parece".
Lejos de dejar pasar esos dichos, Callejón aprovechó unos minutos al aire en el programa de Moria Casán para esponderle directamente: "Escuchame, vos tenés un problema personal conmigo hace muchos años...". "Y esta guerra que vos me planteas es algo que no entiendo y nunca voy a entender porque te conozco desde que eras nadie".
Ante esa frase, Moria intervino para marcar un límite y defender al conductor: "¡Eso no se dice!". Sin embargo, Callejón no retrocedió y respondió sin vueltas: "¿Cómo que no se dice? Acá sí se dice".
La actriz fue aún más contundente al referirse a la imagen que, según ella, De Brito intenta instalar sobre su persona: "Este señor trata de instalar permanentemente que soy mala persona, mala compañera, fracasada y que estoy gagá".
"Te estás metiendo con mi persona y con mi edad, y eso es misoginia", añadió.
En su descargo, Callejón recordó el vínculo previo que los unía y los gestos que tuvo con el periodista cuando aún no era una figura reconocida del medio: "Yo te abrí las puertas de mi cumpleaños, donde estaba el país entero, porque yo trabajaba en Enamorarte y vos recién estabas llegado de Azul TV".
"Te abrí las puertas de par en par porque Javier Medina, tu pareja de aquél momento y mi peinador de muchas tiras que venía haciendo en Telefe, me lo pidió y yo dije que si".
La actriz también recordó los enfrentamientos entre De Brito y Ricardo Fort, y destacó el respaldo que ella le brindó al conductor en ese momento: "Cuando te quería destrozar, yo te quise defender porque él iba a contar cosas tremendas y después fuiste vos el que me llamó como angelita".
El explosivo descargo de María Fernanda Callejón en el programa de Moria Casán
Lejos de bajar el tono, Callejón endureció aún más su postura: "A estas alturas, yo diría que más que hablar mal de mi, ya estás pasando a ser violento porque has dicho que yo no valgo un mango. ¿Quién sos vos para desvalorizarme?".
"Y, a mi, no me calla nadie. Menos que menos un hombre y un misógino. Yo hablo porque tengo voz propia. Hablo cuando quiero y cuando en un equipo de trabajo me lo permiten. A mi nadie me baja línea", remarcó.
Sobre el final, apeló a su habitual sarcasmo para enviarle un mensaje directo al conductor: "Angelito, cortala conmigo. Llámame o hablemos por teléfono y dejemosnos de joder. No sé porque estas enojado conmigo. Yo a vos no te hice nada".
"Yo no tengo problemas con él. La guerra me la plantea él, no yo. Se puso del lado de mi ex (Ricardo Diotto) en el peor momento de mi vida y de linda, para abajo, me dijo de todo. Y cuando digas que estoy gagá, tené mucho cuidado porque estoy criando a una nena de 10 años. Incluso dijiste que soy una desequilibrada mental y el que está loco acá, sos vos. ¡Pará conmigo porque no da! ¡Te perjudicas vos!", sentenció.