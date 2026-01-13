El dólar hoy: el oficial retrocedió $5 en el Banco Nación y el "blue" operó sin cambios

El dólar oficial registró una leve baja este martes y retrocedió $5, para ubicarse en $1.485 para la venta y $1.435 para la compra en las pizarras del Banco Nación.
En el mercado mayorista, la divisa estadounidense profundizó la tendencia descendente y cayó $10,50, lo que representó una baja del 0,7%, para cerrar a $1.457 para la venta. Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el promedio de las entidades financieras la moneda se ofreció a $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra.
A cuánto finalizó el dólar "blue"
En el mercado informal, el dólar "blue" no registró variaciones y cerró a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra. Por su parte, los dólares financieros mostraron comportamientos dispares.
En ese contexto, el dólar MEP anotó una baja del 0,18% y terminó en $1.480,53, mientras que el Contado con Liquidación subió 0,2% y cerró la jornada en $1.530,93.