Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar hoy: el oficial retrocedió $5 en el Banco Nación y el "blue" operó sin cambios

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense profundizó la tendencia descendente y cayó $10,50.

MERCADO. El dólar retrocedió tanto en el segmento mayorista como minorista. MERCADO. El dólar retrocedió tanto en el segmento mayorista como minorista.
Hace 32 Min

El dólar oficial registró una leve baja este martes y retrocedió $5, para ubicarse en $1.485 para la venta y $1.435 para la compra en las pizarras del Banco Nación. 

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense profundizó la tendencia descendente y cayó $10,50, lo que representó una baja del 0,7%, para cerrar a $1.457 para la venta. Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el promedio de las entidades financieras la moneda se ofreció a $1.482,52 para la venta y $1.438,93 para la compra. 

A cuánto finalizó el dólar "blue" 

En el mercado informal, el dólar "blue" no registró variaciones y cerró a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra. Por su parte, los dólares financieros mostraron comportamientos dispares.

En ese contexto, el dólar MEP anotó una baja del 0,18% y terminó en $1.480,53, mientras que el Contado con Liquidación subió 0,2% y cerró la jornada en $1.530,93.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial arrancó la semana estable y el blue finalizó a $1.505

El dólar oficial arrancó la semana estable y el "blue" finalizó a $1.505

Contrastes en el mercado cambiario: el dólar oficial bajó, pero el “blue” subió y terminó en $1.520

Contrastes en el mercado cambiario: el dólar oficial bajó, pero el “blue” subió y terminó en $1.520

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los gurúes de la City

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

El Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central volvió a comprar dólares

Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

Lo más popular
Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados
1

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
2

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas
3

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano
4

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia
5

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada
6

Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada

Más Noticias
Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Cientos de tractores bloquearon París para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Cientos de tractores bloquearon París para rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Se conoce el dato de diciembre: tres escenarios posibles para la inflación de 2026

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Comentarios