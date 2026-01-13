Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre en diciembre

La variación porcentual de la Canasta Básica registrada en noviembre fue la segunda más alta del año, al igual que la de diciembre. El mayor aumento se había dado en marzo, cuando la CBA subió 5,9% y la CBT 4,0%. En paralelo, la inflación de diciembre fue del 2,8%, lo que llevó el acumulado anual de 2025 al 31,5%.