Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre en diciembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.308.713,26 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $589.510 para no ser considerada indigente.
El informe oficial también detalló los ingresos requeridos para otros tipos de hogares. Una familia de tres integrantes debió percibir $1.041.888 para mantenerse por encima del umbral de pobreza, mientras que una de cinco integrantes necesitó $1.376.478.
La canasta básica saltó 4,1% en diciembre
En cuanto a la evolución mensual, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) por persona registró un aumento del 4,1% en diciembre y alcanzó los $190.780, mientras que la Canasta Básica Total por persona subió en igual proporción y se ubicó en $423.532. A lo largo de 2025, la CBA acumuló un incremento del 31,2%, en tanto que la CBT avanzó 27,7%.
La variación porcentual de la Canasta Básica registrada en noviembre fue la segunda más alta del año, al igual que la de diciembre. El mayor aumento se había dado en marzo, cuando la CBA subió 5,9% y la CBT 4,0%. En paralelo, la inflación de diciembre fue del 2,8%, lo que llevó el acumulado anual de 2025 al 31,5%.
