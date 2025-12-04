River se ilusiona: un jugador de la Selección Argentina quiere sumarse al club en 2026

River acelera en el mercado de pases y recibió una noticia que sacudió el panorama de cara a la temporada 2026. Gianluca Prestianni, una de las promesas más fuertes surgidas en el fútbol argentino, manifestó su intención de volver al país y sumarse al "Millonario". El mediocampista ofensivo, que debutó en la Selección Mayor ante Angola y fue figura del Sub 20 en el Mundial de Chile, ve con buenos ojos un retorno a Núñez después de su etapa en Benfica.
Con apenas 19 años, el ex Vélez busca un cambio de aire y ya hizo saber su postura: su prioridad es River. Marcelo Gallardo dio luz verde para avanzar en la operación, mientras la dirigencia espera definir su futuro internacional (si será Sudamericana o Libertadores) para diagramar el armado del plantel.
El paso siguiente será clave. Representantes del club y el entorno del futbolista aguardan una reunión para comenzar a negociar. La idea inicial es gestionar un préstamo, aunque el proceso dependerá también de la postura de Benfica y especialmente de José Mourinho, entrenador del conjunto portugués. En Núñez creen que la insistencia del juvenil puede ser un factor decisivo para destrabar la llegada.
Prestianni inició el año relegado, pero su rendimiento en el Mundial Sub 20 y la confianza de Mourinho le dieron minutos, al punto de jugar varios encuentros tras su vuelta de la Selección y convertir recientemente un gol ante Nacional, en Madeira. Mientras tanto, River se ilusiona con el que podría transformarse en uno de los movimientos más fuertes del mercado 2026.