River se ilusiona: un jugador de la Selección Argentina quiere sumarse al club en 2026

River acelera en el mercado de pases y recibió una noticia que sacudió el panorama de cara a la temporada 2026. Gianluca Prestianni, una de las promesas más fuertes surgidas en el fútbol argentino, manifestó su intención de volver al país y sumarse al "Millonario". El mediocampista ofensivo, que debutó en la Selección Mayor ante Angola y fue figura del Sub 20 en el Mundial de Chile, ve con buenos ojos un retorno a Núñez después de su etapa en Benfica.