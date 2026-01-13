Un Top 5, el show de Monfils y seis argentinos: la lista confirmada del Argentina Open

El reloj ya corre para una de las citas tenísticas más esperada del verano sudamericano. El ATP 250 de Buenos Aires, que tendrá lugar del 7 al 15 de febrero en la "Catedral" del polvo de ladrillo porteño, reveló las cartas que conformarán su cuadro principal. La lista oficial promete un torneo vibrante, sostenido por una mezcla equilibrada de vigencia internacional, el show garantizado de figuras históricas y una nutrida representación local que buscará defender la localía en Palermo.