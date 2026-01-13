Secciones
Un Top 5, el show de Monfils y seis argentinos: la lista confirmada del Argentina Open

El ATP 250 de Buenos Aires oficializó a sus jugadores. El italiano Lorenzo Musetti (5°) es el máximo favorito, mientras que Gael Monfils recibió una invitación especial. Francisco Cerúndolo encabeza la esperanza local.

TODO LISTO. Buenos Aires tiene todo preparado para albergar una nueva edición del Argentina Open.
Hace 2 Hs

El reloj ya corre para una de las citas tenísticas más esperada del verano sudamericano. El ATP 250 de Buenos Aires, que tendrá lugar del 7 al 15 de febrero en la "Catedral" del polvo de ladrillo porteño, reveló las cartas que conformarán su cuadro principal. La lista oficial promete un torneo vibrante, sostenido por una mezcla equilibrada de vigencia internacional, el show garantizado de figuras históricas y una nutrida representación local que buscará defender la localía en Palermo.

En la cima de la marquesina aparece Lorenzo Musetti. El italiano, actual número 5 del mundo, aterriza en Buenos Aires como el máximo favorito y único Top 10 del certamen, aportando el salto de calidad que exige un torneo de esta envergadura. Pero si Musetti pone la jerarquía, el espectáculo quedará en manos de Gael Monfils. La organización jugó una carta fuerte al otorgarle una wild card al carismático francés (110°); su presencia asegura tribunas llenas, acrobacias y ese magnetismo único que "Lamonf" despliega en cada court.

Invasión italiana

El torneo tendrá un marcado acento europeo. La "Armada Azzurra" desembarcará con fuerza: Musetti estará escoltado por Luciano Darderi (24°), Lorenzo Sonego (40°) y una figura de peso como Matteo Berrettini (56°), conformando un bloque italiano temible. Otro de los grandes atractivos será el regreso de Joao Fonseca. El joven prodigio brasileño, que con solo 19 años ya se ubica 30° en el escalafón, vuelve al escenario donde brilló el año pasado con la difícil misión de defender su corona.

La legión nacional

Por su parte, las esperanzas anfitrionas recaerán sobre seis raquetas ya confirmadas en el main draw. Francisco Cerúndolo (20°) asume el rol de abanderado de la "Legión", liderando un pelotón que incluye la solidez de Sebastián Báez (39°), el empuje de Camilo Ugo Carabelli (47°) y la potencia de Tomás Etcheverry (61°). La nómina albiceleste se completa con Francisco Comesaña (68°) y Mariano Navone (74°), quienes intentarán hacerse fuertes ante su público.

La lista inicial contempla a 19 tenistas, sumando nombres de experiencia como el alemán Daniel Altmaier y los chilenos Alejandro Tabilo y Cristian Garín. Vale recordar que el cuadro principal aún tiene vacantes: restan definirse nueve lugares, que se completarán con los sobrevivientes de la qualy y las invitaciones especiales que la organización anunciará en las próximas semanas.

